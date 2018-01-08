15 يوما حبسا إضافية لعصابة "تفاهة" المتهمة بالسطو على صيدلية كرداسة





كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابى والسطو على صيدلية بكرداسة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات أحمد طلعت، مدير نيابة مركز إمبابة وكرداسة، عن تلقى رئيس مباحث كرداسة بلاغا من "مصطفى. س. م"، صيدلى، يؤكد فيه أنه حال تواجده بالصيدلة ، حضر إليه أحد الأفراد وقال إنه يعانى من ألم فى معدته ويريد حقنة مسكن، فاصطحبه للداخل، وخلال إعطائه الحقنة هاجمه اثنان آخران ، وانتظرهما شريكهما رابع فى الخارج مستقلا "توك توك".

وأضاف الشاكى :أشهر المتهمون سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وسلاحا أبيض "سكين" فى وجهى، وهددونى بالقتل، استولوا على 1500 جنيه وهاتفين محمول والدراجة البخارية الخاصة بى وفروا هاربين.

وبحسب التحقيقات، التقطت إحدى كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية فيديو للمتهمين، ونجح رجال المباحث فى تحديد مكان هروبهم، وبإعداد أكمنة تمكنوا من القبض عليهم فتبين أنهم "محمد. ع. ع"، 29 سنة، شهرته "عزرائيل" وسبق اتهامه فى 30 قضية آخرها سرقة بالإكراه، وشقيقه "أحمد"، 35 سنة، شهرته "تفاهة" وسبق اتهامه فى 15 قضية آخرها سلاح أبيض، و"محمد. إ. ع"، 32 سنة، شهرته "حمو" وسبق اتهامه فى قضيتين آخرهما ضرب، و"أحمد. ح. أ"، 26 سنة، شهرته "ظاظا"، و"فاروق. م" شهرته " الشاعر".

وبمواجهتهم اعترف اللصوص بأنهم أصدقاء كونوا تشكيلا عصابيا للسرقة، وأنهم نفذوا معا عملية السطو على الصيدلية.