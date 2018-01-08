15 % نموا فى أرباح شركات قطاع الأعمال العام فى النصف الأول من العام المالى

15 % نموا فى أرباح شركات قطاع الأعمال العام فى النصف الأول من العام المالىالإثنين، 08 يناير 2018 08:00 ص
قطاع الاعمال
كتب عبد الحليم سالم
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كشف مصدر بقطاع الأعمال العام، أن أرباح الشركات التابعة نمت خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2017-2018 فى الفترة من أول يوليو 2017 إلى آخر ديسمبر 2017 بنحو 15%.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الشركات التابعة من المتوقع تحقيقها نموا فى الصادرات بنحو 20%، فى ظل تعليمات الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام الخاصة بزيادة الصادرات بهدف توفير العملة الصعبة.
وحققت شركات قطاع الأعمال العام نحو 8 مليارات جنيه أرباحا العام الماضى ونحو 100 مليار جنيه ايرادات.
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