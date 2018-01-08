15 % نموا فى أرباح شركات قطاع الأعمال العام فى النصف الأول من العام المالى





كتب عبد الحليم سالم

كشف مصدر بقطاع الأعمال العام، أن أرباح الشركات التابعة نمت خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2017-2018 فى الفترة من أول يوليو 2017 إلى آخر ديسمبر 2017 بنحو 15%.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الشركات التابعة من المتوقع تحقيقها نموا فى الصادرات بنحو 20%، فى ظل تعليمات الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام الخاصة بزيادة الصادرات بهدف توفير العملة الصعبة.

وحققت شركات قطاع الأعمال العام نحو 8 مليارات جنيه أرباحا العام الماضى ونحو 100 مليار جنيه ايرادات.