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15 % نموا فى أرباح شركات قطاع الأعمال العام فى النصف الأول من العام المالى

الإثنين، 08 يناير 2018 08:00 ص
15 % نموا فى أرباح شركات قطاع الأعمال العام فى النصف الأول من العام المالى قطاع الاعمال


كتب عبد الحليم سالم
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كشف مصدر بقطاع الأعمال العام، أن أرباح الشركات التابعة نمت خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2017-2018 فى الفترة من أول يوليو 2017 إلى آخر ديسمبر 2017 بنحو 15%.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الشركات التابعة من المتوقع تحقيقها نموا فى الصادرات بنحو 20%، فى ظل تعليمات الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام الخاصة بزيادة الصادرات بهدف توفير العملة الصعبة.

وحققت شركات قطاع الأعمال العام نحو 8 مليارات جنيه أرباحا العام الماضى ونحو 100 مليار جنيه ايرادات.

 


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