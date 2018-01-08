ولى عهد دبى يكرم بنك مصر كأفضل بنك داعم لمشاريع الشباب فى الوطن العربى





كتب : أحمد يعقوب

قام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد - ولى عهد دبى ورئيس المجلس التنفيذى بدبي-بتكريم رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربى، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالدورة العاشرة لجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، هذا وقد فاز بنك مصر بالجائزة عن دوره الداعم لمشاريع الشباب، والذى تبلور فيما حققه البنك خلال الفترة السابقة من زيادة في نسب النمو في هذا المجال، ليصبح البنك الأكثر نمواً في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضاعفت محفظة تمويل المشروعات ثلاثة مرات فى 31/12/2017 مقارنة بحجمها في 31/12/2016.

ونجح بنك مصر من خلال تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في التأثير في حياة نحو 400 ألف شخص يمثلوا أسر الحاصلين على التمويل كما أثرت على غيرهم من الأشخاص الذين تأثروا من خلال العمل في تلك المشروعات، وتشكل تلك المشروعات الاحتياجات المختلفة للمحافظات فى عدة مجالات إنتاجية وزراعية وخدمية وغيرها، وتمثل تلك المشروعات محور التنمية الاقتصادية.

هذا ويحرص بنك مصر باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى، على تمويل المشروعات باختلاف احجامها ايمانا منه بان تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادى وركيزته، وانطلاقا من حرص بنك مصر على تمويل كافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية، فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية وعدة بنوك أخرى في برنامج” مشروعك“، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغة 308 وحدة محلية وينتشر البنك في 238 وحدة محلية بنسبة 77% اعتباراً من 26/03/2015، هذا وقد وصلت القروض الممنوحة لكافة المشروعات متناهية الصغر الى 2.2 مليار جنيه لعدد 48392 عميل حتى 30/11/2017، وقد استحوذ بنك مصر على نحو 50% من إجمالى القروض المحققة في البرنامج.

كما يحرص بنك مصر باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مجال تمويل المشروعات على الدخول في المبادرات الجديدة والفاعلة والبروتوكولات التي من شأنها المساعدة في التنمية المجتمعية ومنها؛ تمويل الورش بمدينة الجلود بالروبيكى، المساهمة في تطوير المناطق الصناعية من خلال تمويل إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تمويل ورش مدينة دمياط للأثاث، تمويل قطاع الصيادلة.

ولا يقتصر دور البنك على تقديم الدعم المالي للعملاء، بل يمتد ليشمل الدعم غير المالي من خلال تنظيم البنك لحلقات تدريبية احترافية لمساعدة رواد الاعمال وكذلك متابعة عملائه دوريا وتقديم الاستشارات لهم لتحقيق النجاح والتقدم بما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.