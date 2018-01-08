ولادة متعثرة لقانون التعليم قبل الجامعى.. ونائبة: عقبات أمام إصداره





كتب عبد اللطيف صبح

رغم بدء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى مناقشة مشودة مشروع قانون التعليم قبل الجامعى، والتى تم إعدادها فى عهد وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالى الشربينى، إلا أن التعديل الوزارى الأخير كان سببا رئيسيا فى وقف تلك المناقشات، حيث طلب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الحالى وقف المناقشات حول المسودة التى لم تصل البرلمان بشكل رسمى من الحكومة.

وبالفعل استجابت اللجنة لمطلب الوزير، الذى قطع على نفسه وعدًا بإرسال مشروع القانون فى صورته النهائية للبرلمان عقب عيد الفطر المبارك، وحتى كتابة هذه السطور لم يف وزير التربية والتعليم بوعده للجنة البرلمانية، الأمر الذى أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لعدم الانتهاء من مشروع القانون حتى الآن.

وفى هذا السياق، قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن هناك تأخير شديد فى إعداد قانون التعليم قبل الجامعى، لافتة إلى أن مسودة مشروع القانون التى تقدم بها الدكتور الهلالى الشربينى مازالت موجودة فى اللجنة وأنه إذا تأخرت الحكومة أكثر من ذلك ستضطر اللجنة إلى مناقشة تلك المسودة وإدخال التعديلات التى تراها مناسبة عليها.

وأوضحت ماجدة نصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض الأمور التى قد تُشكل عائقا أمام إصدار قانون التعليم قبل الجامعى، منها زيادة رواتب المعلمين وبعض المواد المتعلقة بنظام الثانوية العامة، بالإضافة إلى انشغال وزارة التربية والتعليم بالتطوير الكلى والجزئى للتعليم فى مصر.

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب أنها انتهت من إعداد مشروع قانون بإنشاء "مفوضية التعليم"، موضحة أنها لم تتقدم به إلى البرلمان حتى الآن وتسعى لعقد جلسات حوار مجتمعى بشأنه مع مستشارى رئيس الجمهورية المختصين بالتعليم ومنهم الدكتور محمد غنيم والدكتور أحمد عكاشة.