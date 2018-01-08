وصول وسفر 1729 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 436 شاحنة





جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين وعلى متنها 5 الأف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع .

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 211 راكب و86 شاحنة بضائع و5 شاحنة عفش ركاب و60 سيارة ، كما تغادر ثلاث سفن وهى أمانة ، الحرية ، النوى اكسبريس وعلى متنهم 362 راكب و148 شاحنة بضائع و19 سيارة .

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 181 راكب و7 شاحنة بضائع و4 شاحنة عفش ركاب و32 سيارة ، وغادرت السفينة Beutriymibh وعلى متنها 6500 طن كوارتز متجهة الى النرويج والسفينتين الرياض وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 343 راكب و109 شاحنة بضائع و29 سيارة .

على جانب أخر ، شهد ميناء نويبع وصول وسفر 632 راكب وتداول 77 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وبريدج ، وعلى متنهم 206 راكب و4 براد و14 تريلا و 16 سيارة تصدير .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 232 راكب و6 براد و13 تريلا و2 سيارة و2 باص جيت، فيما غادرت السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 194 راكب و 15 براد و 25 تريلا و1 سيارة و4 باص جيت .