وزير داخلية فرنسا: أحبطنا 20 هجوما فى عام 2017

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أعلن وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب أن بلاده أحبطت 20 هجوما خلال عام ٢٠١٧ وأنه لا يوجد مناطق فى منأى عن الخطر.

وقال كولومب - فى حديث نشر اليوم الاثنين فى صحيفة (لو بروجريه) الفرنسية -" تم إحباط عشرين هجوما فى فرنسا فى عام 2017 ، ويجب أن نكون يقظين فى كل مكان ، لا يوجد إقليم اليوم حيث يمكننا القول أن الخطر غير موجود".



وكانت الشرطة الفرنسية ألقت القبض فى نهاية ديسمبر الماضى على شخصين ليس بينهما صلة واضحة ، وهما رجل (21 عاما) كان يخطط لمهاجمة عسكريين ، وإمرأة (19 عاما) كانت تستعد لشن هجوم.

وشهد عام 2017 هجومين تبناهما تنظيم داعش فى 20 أبريل فى جادة الشانزليزيه بباريس ، وفى أول أكتوبر بمحطة قطار سان شارل بمدينة مارسيليا بجنوب شرق فرنسا وأسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص ، بينما بلغ اجمالى ضحايا الهجمات الإرهابية منذ يناير 2015 فى فرنسا 241 قتيلا.