video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 09 يناير 2018 02:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير داخلية فرنسا: أحبطنا 20 هجوما فى عام 2017

الإثنين، 08 يناير 2018 11:05 م
وزير داخلية فرنسا: أحبطنا 20 هجوما فى عام 2017 الشرطة الفرنسية - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب أن بلاده أحبطت 20 هجوما خلال عام ٢٠١٧ وأنه لا يوجد مناطق فى منأى عن الخطر.

وقال كولومب - فى حديث نشر اليوم الاثنين فى صحيفة (لو بروجريه) الفرنسية -" تم إحباط عشرين هجوما فى فرنسا فى عام 2017 ، ويجب أن نكون يقظين فى كل مكان ، لا يوجد إقليم اليوم حيث يمكننا القول أن الخطر غير موجود".
 

وكانت الشرطة الفرنسية ألقت القبض فى نهاية ديسمبر الماضى على شخصين ليس بينهما صلة واضحة ، وهما رجل (21 عاما) كان يخطط لمهاجمة عسكريين ، وإمرأة (19 عاما) كانت تستعد لشن هجوم.
وشهد عام 2017 هجومين تبناهما تنظيم داعش فى 20 أبريل فى جادة الشانزليزيه بباريس ، وفى أول أكتوبر بمحطة قطار سان شارل بمدينة مارسيليا بجنوب شرق فرنسا وأسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص ، بينما بلغ اجمالى ضحايا الهجمات الإرهابية منذ يناير 2015 فى فرنسا 241 قتيلا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد زيارة ماكرون.. علاقات فرنسا والصين × أرقام.. بكين الشريك الاقتصادى الثامن لباريس.. 700 شركة صينية تعمل داخل فرنسا مقابل 1600 شركة فرنسية فى الصين .. والاستثمارات المشتركة تكسر حاجز الـ3 مليارات يورو

تسجيل رقم قياسى لطلبات اللجوء فى فرنسا عام 2017

فرنسا

اخبار فرنسا

اخبار العالم

فرنسا اليوم



لا تفوتك
زوجة الأهلاوى vs زوجة الزملكاوى.. كتالوج التعامل مع جوزك فى الماتشات

زوجة الأهلاوى vs زوجة الزملكاوى.. كتالوج التعامل مع جوزك فى الماتشات

رئيس هيئة البترول السابق: تعويم الجنيه يرفع دعم الوقود لـ110 مليارات جنيه.. حقل ظهر يعيد العملة الصعبة لمصر.. طارق الحديدى: تغلبنا على أزمة أرامكو فى 96 ساعة.. ولا توجد اتفاقيات تهدر حق مصر

رئيس هيئة البترول السابق: تعويم الجنيه يرفع دعم الوقود لـ110 مليارات جنيه.. حقل ظهر يعيد العملة الصعبة لمصر.. طارق الحديدى: تغلبنا على أزمة أرامكو فى 96 ساعة.. ولا توجد اتفاقيات تهدر حق مصر

المنامة تفتح النار على مؤامرات تنظيم الحمدين.. منتدى "قطر عراب الفوضى" يفضح مخططات الدوحة.. مدير مركز البحرين للدراسات: نظام تميم يستهدف بلادنا لتفتيتها.. ورئيس تحرير بحرينى: تمول جماعات إرهابية لاستهدافنا

المنامة تفتح النار على مؤامرات تنظيم الحمدين.. منتدى "قطر عراب الفوضى" يفضح مخططات الدوحة.. مدير مركز البحرين للدراسات: نظام تميم يستهدف بلادنا لتفتيتها.. ورئيس تحرير بحرينى: تمول جماعات إرهابية لاستهدافنا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة