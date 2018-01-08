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وزير الشباب: صندوق دعم الرياضة يوفر 200 مليون جنيه لإعداد بطل أوليمبى

الإثنين، 08 يناير 2018 06:21 م
وزير الشباب: صندوق دعم الرياضة يوفر 200 مليون جنيه لإعداد بطل أوليمبى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة


كتب ـ هشام عبد الجليل
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قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن هناك مجهودات وخطة تم وضعها بشأن البطل الأولمبى وذلك منذ فترة طويلة يتم تنفيذها على أرض الواقع، وذلك قبل أن أتولى منصب الوزير، وربما نحتاج للتطوير الآن حتى تواكب هذه الخطة الوقت الراهن، وهناك مشروع قومى لاختيار بطل أولمبى من خلال تعاون 6 وزارات وتتولى هيئة الرقابة الإدارية الإشراف على هذا المشروع.

 

وأضاف عبد العزيز، خلال كلمته اليوم، الاثنين، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن هناك خطة تعتمد على أن تتولى الاتحادات توفير اعتمادات مالية خاصة بها وذلك حتى لا ترهق الموازنة العامة للدولة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة مخصصات هذه الاتحادات.

 

وأشار وزير الشباب، إلى أن صندوق دعم الرياضة المصرى، فى طريقه ليرى النور قريبًا وهو صندوق قائم بجهود عدد من رجال الأعمال وليس له علاقة بالموازنة العامة للدولة، ويهدف الصندوق لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعدد يتراوح من 20 إلى 30 بطلا أولمبيا ولو فرضنا أن البطل الواحد يحتاج لـ10 ملايين جنيه اذا هذا الصندوق سيوفر ما يقرب من 200 مليون جنيه لدعم الأبطال الأولمبيين.

 

وأشاد عبد العزيز، بحجم الإنجازات التى شهدتها الدولة فى عام 2017 على كل الأصعدة ومنها الصعيد الرياضى، قائلا: "بتعاون البرلمان ولجنة الشباب والرياضة أنجزنا عددًا من مشاريع القوانين المتعلقة بالرياضة بشكل مباشر، متمنيًا أن تكون الرياضة المصرية فى عام 2018 هى القوى الناعمة التى نغزو بها العالم وعلينا أن نستغل النشاط الكروى الذى نعيشه حاليًا بعد سيطرتنا على القارة السمراء فى لعبة كرة القدم سواء أحسن لاعب أو منتخب أو مدرب لتحقيق ذلك، قائلا: "العالم كله يعرف محمد صلاح".


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