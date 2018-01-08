وزير الرياضة: "منقدرش نقول الشباب بيضيع.. لكن فى مشاكل ولازم نعالجها"





كتب : نورا فخرى

دافع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة عن الشباب المصرى، مؤكد أن مصر بها نحو 65 مليون شاب لا يمكن وصفهم بمدمنى المخدرات أو المتطرفين، بل مصر لديها أفضل شباب فى العالم، قائلاً: "منقدرش نقول الشباب بيضيع لكننا نعترف إنه فى مشاكل ولازم نعالجها، إحنا عندنا إنجازات وشباب يفرح وشباب نوابغ".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم لمناقشة دور وزارة الشباب في تطبيق معايير حقوق الإنسان فى ضوء توصية مجلس الوزراء بإنشاء وحدة حقوق إنسان بكل وزارة ومحافظة، كذلك دور ها فى توعية الشباب بمفاهيم التسامح، ومناهضة العنف من خلال مراكز الشباب والمؤسسات التابعة للوزارة وذلك بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب.

وأضاف الوزير:"هو فين التطرّف عندنا فى مصر .. عندنا 2.7 مليون طالب جامعى لم يقوموا بأى أعمال شغب، وإذا ذهبت لدول الحريات والديمقراطيات ستجد تطرف اكتر من مصر، وأي شاب فى مصر بيشارك فى العملية السياسية مقارنه بدول أخرى مثل سويسرا، حيث يشارك 7% فقط من شبابها بالانتخابات".

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أهمية مراعاة اهتمامات الشباب، ومعالجة المشاكل الموجودة، مثل التسرب من التعليم، منتقدا طريقة التلقين العادية في المحاضرات، قائلاً: "الشباب مش بيحبوا يشتغلوا فى الزراعة أو الصناعة بس يحبوا يشتغلوا فى التجارة اكتر لأن الظروف اختلفت، والشباب ثقافتهم الآن من النت والموبايل"

واستكمل الوزير حديثه للنواب: " أكتر وظائف يقبل عليها الشباب هي فى الفن والرياضة والسياحة لأنها وظائف جديدة ومختلفة وتعطى إثارة للشباب، إحنا محتاجين نغير فكرنا عن زمان، كذلك خطابنا لمحاربة الإرهاب لازال لا يخاطب الشباب".

ونفى وزير الشباب، أن تكون مؤتمرات الشباب بالاختيار، متسائلا: "إزاى نجيب ألف شاب من 65 مليون، ويسألوا إنتوا ليه تجيبوا نفس الناس كل مؤتمر وده بسبب فقدان الثقة ومحدش هيصدق ان الاختيار لا يتم على أساس تكرار".

وأوضح أن الإعلام من أكبر االوسائل التى تسيطر على الشباب، والوزارة لم تنتج برامج للتواصل مع الشباب لكنها لم تصل بعد إلى القاعدة العريضة، لكننا نجذب شبابا لم يكونوا معنا منذ ٣ أو ٤ سنوات، ونعالج أفكارا مغلوطة فى خطابنا.