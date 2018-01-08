وزير الخارجية الإيرانى يحذر الدول الأجنبية من إثارة الاضطرابات بالبلاد

وزير الخارجية الإيرانى يحذر الدول الأجنبية من إثارة الاضطرابات بالبلادالإثنين، 08 يناير 2018 11:46 ص
وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
طهران (أ ش أ)
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حذر وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم الاثنين، الدول الأجنبية من إثارة الاضطرابات وانعدام الأمن فى بلاده، وذلك فى إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التى شهدتها إيران مؤخرا.
وقال ظريف - حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - إنه لا يمكن لأى بلد أن يخلق بيئة آمنة لنفسه على حساب دعم انعدام الأمن فى الدول الأخرى، مضيفا أن مثل هذه الجهود لن تؤدى إلا إلى نتائج عكسية.
يذكر أن موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة - التى تعود جزئيا للاستياء من المصاعب الاقتصادية ومزاعم الفساد - هى الأخطر منذ الاضطرابات التى استمرت شهورا فى عام 2009 بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق "محمود أحمدى نجاد" فى ذلك الوقت.
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