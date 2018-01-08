وزير التعليم العالى يشهد العرض الأول لمسلسل نور وبوابة التاريخ (صور)

كتب لؤى على و على الكشوطى - تصوير أشرف فوزى

بدأ حفل العرض الأول لمسلسل نور وبوابة التاريخ، أحد أعمال مجلة نور الصادرة من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، وزير الأوقاف الأسبق، ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد محمود أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر.

ويتضمن الاحتفال العرض الخاص الأول لمسلسل الكارتون ثلاثى الأبعاد نور وبوابة التاريخ؛ وهو إنتاج مصرى مشترك استكمالاً لمسيرة التعاون الناجح بين الأكاديمية والأزهر الشريف منذ توقيع اتفاقية تعاون فى 16 فبراير 2016 والذى يهدف إلى التعاون بين الطرفين فى مجال دعم الابتكار ونشر مفهوم ريادة الأعمال التكنولوجية بين طلاب المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والتعليم الابداعى واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى التعليم وتبسيط العلوم والتوعية ونشر الثقافة العلمية.

ويقدم مسلسل نور التاريخ للأطفال فى ثلاثين حلقة بشكل مشوق ممزوج بالمغامرة والخيال العلمي، وتدور الأحداث من خلال الطفل الذكى نور المحب للعلم والمعرفة وأخته الصغيرة زهرة وعمهما العالم عبقرى الذى يصحبهما فى رحلات عبر الزمن من خلال اختراعه بوابة التاريخ ليتعرفا على أجدادهما من العلماء العظام فى كل الأزمنة والأماكن المختلفة، ومن خلال بوابة التاريخ يقابل نور وزهرة علماء عباقرة مثل الحسن بن الهيثم وعباس بن فرناس وبن النفيس وغيرهم من علماء العصر الذهبي، فعندما كان المسلمون مهتمون بالعلم تقدموا وأناروا العالم باكتشافاتهم، وسطع نورهم على الغرب فمهد الطريق لاكتشافات واختراعات عظيمة أفادت الإنسانية؛ فالعلم هو مفتاح نهضة الأمم.