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وزير التعليم العالى: مصر قادرة على تصدير صناعة أفلام الرسوم المتحركة

الإثنين، 08 يناير 2018 07:05 م
وزير التعليم العالى: مصر قادرة على تصدير صناعة أفلام الرسوم المتحركة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى


كتب لؤى على و على الكشوطى
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن تقديم مسلسل نور وبوابة التاريخ دليل على أننا نهتم بالطفل ولدينا 30 حلقة عن علماء العرب والمصريين ممن أثروا فى العالم كله، مشيرا إلى أن تقديم هذا العمل شىء ملهم لأن الأجيال الجديدة لا تعرف الكثير عن حرب أكتوبر وتاريخ مصر فى محاربة الاستعمار.

وأوضح عبد الغفار خلال حفل عرض مسلسل نور، أنه لابد أن نهتم بالتكنولوجيا الحديثة من خلال الكرتون لتوصيل رسائل واضحة سواء من خلال سيرة العلماء أو الثقافات المختلفة لأن عدم وجود ذلك يعتبر تقصير منا، مؤكدا أنه لابد أن نستعد لـ2030 بتكنولوجيا العصر .

وأضاف أنه لدينا صناعة الرسوم المتحركة فى مصر ونستطيع أن ندعمها وهناك عباقرة فى هذا المجال ومصر تستطيع أن تصدر تلك الصناعة.

 


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