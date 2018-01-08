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الإثنين، 08 يناير 2018 12:13 م
خالد صلاح
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وزيرا الداخلية الجزائرى والتونسى يبحثان التنسيق الأمنى وحماية حدود البلدين

الإثنين، 08 يناير 2018 12:02 ص
وزيرا الداخلية الجزائرى والتونسى يبحثان التنسيق الأمنى وحماية حدود البلدين لطفى براهم وزير الداخلية التونسى


الجزائر أ ش أ
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أكد وزير الداخلية التونسى لطفى براهم، أن الزيارة التى بدأها، الأحد، إلى الجزائر تندرج فى إطار التواصل بين البلدين للتباحث والاستفادة من التجارب الثنائية بما يضمن أمن الدولتين والشعبين.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن تصريحات براهم جاءت عقب محادثات مع نظيره الجزائرى نور الدين بدوي، مشيرة إلى أن زيارة الوزير براهم تعد الأولى له خارج تونس منذ توليه منصبه.

من جانبه، قال وزير الداخلية الجزائرى "يجب إيلاء الأولوية للحفاظ على أمن الجزائر وتونس وعلى طمأنينة شعبيهما.. وذلك يتطلب منّا أن نكون دائما فى مقدمة هذا التواصل والتنسيق الأمنى فى مختلف الميادين".

واعتبر بدوى أن لقاءه مع نظيره التونسى بمثابة فرصة للعمل من أجل تكريس وترسيخ تعليمات الرئيسين بوتفليقة والسبسى المتعلقة بضرورة العمل المتواصل للرقى دائما بهذه العلاقات إلى مستويات أسمى.

وأضاف أن المحادثات تطرقت إلى العلاقات الثنائية وضرورة العمل الدائم والتواصل مع مختلف المصالح الأمنية الجزائرية والتونسية لحماية البلدين باعتبار أن أمن الجزائر من أمن تونس وأمن تونس من أمن الجزائر.. هذه القيم مكرسة فى علاقاتنا التاريخية والحدودية من الجانب الاستراتيجى الذى يتطلب منا أن نكون فى مستوى هذه التحديات".


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وزيرا الداخلية الجزائرى

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تونس

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