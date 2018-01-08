وحدة مكافحة الارهاب الباكستانية تعتقل إرهابيا ينتمى لداعش





اسلام آباد (أ ش أ)

اعتقلت وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الباكستانية إرهابيا ينتمى لتنظيم "داعش" فى مدينة سيالكوت الكائنة شمال شرقى إقليم البنجاب.

وذكرت الوحدة - فى بيان نقلته قناة "جيو" الباكستانية اليوم الاثنين، أنه تم مصادرة متفجرات وصواعق ومواد أخرى كانت بحوزة المشتبه به.

يشار إلى أن سلطات إنفاذ القانون فى باكستان كانت قد ألقت القبض على العشرات ممن ينتمون إلى تنظيم "داعش" خلال العام الماضي، فيما لقى أكثر من 150 شخصا حتفهم فى 6 هجمات إرهابية شنها "داعش" بباكستان فى العام ذاته.