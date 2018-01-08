وحدة مكافحة الارهاب الباكستانية تعتقل إرهابيا ينتمى لداعش

وحدة مكافحة الارهاب الباكستانية تعتقل إرهابيا ينتمى لداعشالإثنين، 08 يناير 2018 11:41 ص
الشرطة الباكستانية ـ صورة أرشيفية
اسلام آباد (أ ش أ)
إضافة تعليق
اعتقلت وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الباكستانية إرهابيا ينتمى لتنظيم "داعش" فى مدينة سيالكوت الكائنة شمال شرقى إقليم البنجاب.
وذكرت الوحدة - فى بيان نقلته قناة "جيو" الباكستانية اليوم الاثنين، أنه تم مصادرة متفجرات وصواعق ومواد أخرى كانت بحوزة المشتبه به.
يشار إلى أن سلطات إنفاذ القانون فى باكستان كانت قد ألقت القبض على العشرات ممن ينتمون إلى تنظيم "داعش" خلال العام الماضي، فيما لقى أكثر من 150 شخصا حتفهم فى 6 هجمات إرهابية شنها "داعش" بباكستان فى العام ذاته.
إضافة تعليق
"الصحة": توفير وسائل منع الحمل بـ 5600 عيادة ثابتة و500 متنقلة بالجمهورية.. وقطاع السكان: ضخ 40 ألف كبسولة تحت الجلد بالوحدات.. وتؤكد: تشديد الرقابة لمنع تسريبها.. وخالد مجاهد: المخزون الاستراتيجى يكفى 8 شهور
الأهلى يتفوق على الزمالك فى قمة الأرقام قبل موقعة الليلة.. الأحمر الأفضل هجومياً والأقوى دفاعياً هذا الموسم.. التاريخ ينحاز لأبناء البدرى فى مواجهات الفريقين.. وأسامة عرابى الأكثر ظهوراً فى القمة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة