واشنطن: 200 ألف سلفادورى فى الولايات المتحدة باتوا مهددين بالطرد





أ ف ب

أعلنت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية الاثنين، إلغاء وضع خاص يمنع طرد أكثر من 200 ألف سلفادورى يعيشون فى البلاد.

وقد بدأ وضع الحماية المؤقتة هذا فى مارس 2001 لمواطنى السلفادور عقب وصول لاجئين منهم بعد زلزالين مدمرين خلفا أكثر من ثلاثة آلاف قتيل.

وأفاد بيان للوزارة أن "الظروف الأولية الناجمة عن الزلازل التى وقعت عام 2001 لم تعد موجودة".

وقررت منح مهلة 18 شهرا لمغادرة البلاد أو العثور على وسائل أخرى للحصول على تصريح إقامة.

وندد مسؤولون من الجالية السلفادورية فى الولايات المتحدة بالإلغاء، قائلين إن بلادهم لا تستطيع حاليا استيعاب موجة العائدين هذه فى ظروف مناسبة.