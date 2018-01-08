هيئة الدواء بالسعودية: الدول العربية تواجه تحديات كبيرة فى الرقابة على الدواء





كتب سيد الخلفاوى

قال الدكتور هشام بن سعد الجاضعى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، إن التحديات التى تواجة الدول العربية فى مجال سلامة الغذاء والأجهزة الطبية متعددة، ومن هنا أتت فكرة المؤتمر العربى للغذاء والدواء والأجهزة الطبية، والذى يهدف إلى تنسيق الجهود والرقابة بين القطاع العام والخاص، ودعم الصناعة العربية فى مجال الدواء والأجهزة الطبية، وتحسين الرقابة على المنجات وتحسين جودة صناعتها.

وأضاف الجاضعى، خلال مؤتمر الإعلان عن تدشين المؤتمر العربى الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية، المنعقد بمركز تدريب الأطباء بالعباسية، أن المؤتمر العربى الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية الذى سيتم عقده أبريل المقبل بشرم الشيخ، سيشمل عدة جلسات سيتناول من خلالها كيفية تفعيل الرقابة على الأجهزة الطبية والدواء ومستحضرات التجميل، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعد أكبر تجمع عربى فى مجال الغذاء والدواء.

حضر المؤتمر الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، والدكتور ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بمقر المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية.