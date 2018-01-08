هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب الجزائر

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أفاد مركز رصد الزلازل فى الجزائر بأن محافظة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية تعرضت اليوم لهزة أرضية بقوة 3ر4 درجة على مقياس ريختر.



وذكر المركز - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية - أن البليدة شهدت هزة أرضية مماثلة بقوة 5 درجات على مقياس ريختر قبل أسبوع، ولم يُبلغ حتى الآن عن وقوع حوادث أو ضحايا.