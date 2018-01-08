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الإثنين، 08 يناير 2018 10:29 م
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نيابة أول طنطا تحقق مع المتهم بطعن شرطى

الإثنين، 08 يناير 2018 08:23 م
نيابة أول طنطا تحقق مع المتهم بطعن شرطى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية


الغربية - عادل ضرة
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تجري نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، تحقيقات موسعة مع المتهم بطعن فرد الشرطة المكلف بتأمين أحد البنوك بشارع الفاتح، وإلقاء مادة مجهولة على وجهه، أثناء تواجده بالخدمة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بقيام شخص مجهول بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على فرد شرطة يدعى "سامى. ش. خ"، المعين بخدمة أحد البنوك بشارع  الفاتح بطنطا، وسكبه مادة مجهولة عليه.

وتوصلت جهود المباحث بقيادة اللواء أيمن لقية مدير إدارة البحث الجنائى وفريق بحث ضم العقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا وضباط مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد محمد صقر، بالتنسيق مع الأمن العام بوسط الدلتا، بتوجيهات اللواء جمال عبد البارى مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام أن مرتكب الواقعة يدعى "محمد. ع. ع"، 35 عاما، حاصل على ليسانس حقوق، وتم ضبطه وبحوزته  "طبنجة صوت، و سلاح أبيض" واعترف بارتكابه الواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

 

 

 


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