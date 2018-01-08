نقل رئيس حى غرب أسيوط للعمل رئيسا لمركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ

نقل رئيس حى غرب أسيوط للعمل رئيسا لمركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخالإثنين، 08 يناير 2018 10:09 ص
الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية
أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق
أصدر الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، القرار رقم 12 لسنة 2018 بنقل المهندس طلعت عبدالقادر عبدالوهاب رئيس حي غرب أسيوط، وذلك من العاملين بدرجة المدير العام بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، للعمل فى وظيفة رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ ، لمدة عام.
إضافة تعليق
دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة