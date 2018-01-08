نقل رئيس حى غرب أسيوط للعمل رئيسا لمركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ





أسيوط ـ محمود عجمى

أصدر الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، القرار رقم 12 لسنة 2018 بنقل المهندس طلعت عبدالقادر عبدالوهاب رئيس حي غرب أسيوط، وذلك من العاملين بدرجة المدير العام بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، للعمل فى وظيفة رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ ، لمدة عام.