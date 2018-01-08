نقابة المحامين تعلن مقرات الدراسة بمعهد المحاماة

نقابة المحامين تعلن مقرات الدراسة بمعهد المحاماةالإثنين، 08 يناير 2018 12:36 ص
سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد
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أعلنت لجنة معهد المحاماة بالنقابة العامة للمحامين، عن التقسيم الجديد لمقرات الدراسة بالنقابات الفرعية على مستوي الجمهورية ، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات النقيب سامح عاشور ، و تحت إشراف حسين الجمال عضو مجلس العامة ومقرر اللجنة ، حفاظاً على النظام وتوحيد الأماكن لسرعة الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة به من سداد الاشتراكات والتنسيق مع المحاضرين وتجهيز المقرات ، على ان تبدءأ الدراسة 17 من يناير الجاري لجميع محامين الجدول العام .
وكشف محمد عريضة عضو مجلس النقابة العامة عن تقسيم المقرات بالفرعيات التي ستعقد بها الدراسة خلال فتترة معهد المحاماة ، قائلاً: بعد البحث والمناقشة والعرض على النقيب العام تقرر الآتي :
أن تكون نقابات القاهرة الكبري بقاعة الحريات بالنقابة العامة والاسكندرية (شرق ،غرب) بقاعة المؤتمرات بجوار فندق سيسيل والبحيرة (شمال ،جنوب) بنادى المحامين بدمنهور ، وأسيوط (شمال ،جنوب) بقاعة المؤتمرات والشرقية (شمال ،جنوب) بنادى المحامين بالزقازيق ، على أن تقام الدراسة بالنقابات الفرعية الأخرى وفقا للمقرات التى تم تحديدها مع بالتنسيق مع عضو مجلس العامة عن المحكمة الابتدائية.
وكشف محمد عريضة عضو مجلس النقابة العامة عن تقسيم المقرات بالفرعيات التي ستعقد بها الدراسة خلال فتترة معهد المحاماة ، قائلاً: بعد البحث والمناقشة والعرض على النقيب العام تقرر الآتي :
أن تكون نقابات القاهرة الكبري بقاعة الحريات بالنقابة العامة والاسكندرية (شرق ،غرب) بقاعة المؤتمرات بجوار فندق سيسيل والبحيرة (شمال ،جنوب) بنادى المحامين بدمنهور ، وأسيوط (شمال ،جنوب) بقاعة المؤتمرات والشرقية (شمال ،جنوب) بنادى المحامين بالزقازيق ، على أن تقام الدراسة بالنقابات الفرعية الأخرى وفقا للمقرات التى تم تحديدها مع بالتنسيق مع عضو مجلس العامة عن المحكمة الابتدائية.
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