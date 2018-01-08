نقابة المحامين تعلن مقرات الدراسة بمعهد المحاماة

أعلنت لجنة معهد المحاماة بالنقابة العامة للمحامين، عن التقسيم الجديد لمقرات الدراسة بالنقابات الفرعية على مستوي الجمهورية ، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات النقيب سامح عاشور ، و تحت إشراف حسين الجمال عضو مجلس العامة ومقرر اللجنة ، حفاظاً على النظام وتوحيد الأماكن لسرعة الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة به من سداد الاشتراكات والتنسيق مع المحاضرين وتجهيز المقرات ، على ان تبدءأ الدراسة 17 من يناير الجاري لجميع محامين الجدول العام .



وكشف محمد عريضة عضو مجلس النقابة العامة عن تقسيم المقرات بالفرعيات التي ستعقد بها الدراسة خلال فتترة معهد المحاماة ، قائلاً: بعد البحث والمناقشة والعرض على النقيب العام تقرر الآتي :



أن تكون نقابات القاهرة الكبري بقاعة الحريات بالنقابة العامة والاسكندرية (شرق ،غرب) بقاعة المؤتمرات بجوار فندق سيسيل والبحيرة (شمال ،جنوب) بنادى المحامين بدمنهور ، وأسيوط (شمال ،جنوب) بقاعة المؤتمرات والشرقية (شمال ،جنوب) بنادى المحامين بالزقازيق ، على أن تقام الدراسة بالنقابات الفرعية الأخرى وفقا للمقرات التى تم تحديدها مع بالتنسيق مع عضو مجلس العامة عن المحكمة الابتدائية.