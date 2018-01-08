نائب الرئيس الأمريكى يزور مصر والأردن وإسرائيل خلال 20- 23 يناير

نائب الرئيس الأمريكى يزور مصر والأردن وإسرائيل خلال 20- 23 ينايرالإثنين، 08 يناير 2018 06:36 م
مايك بنس
رويتزر
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قال البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس سيزور مصر والأردن وإسرائيل خلال الفترة من 20 إلى 23 يناير فى جولة كان مقررا لها فى البداية الشهر الماضى، حيث أوضح فى بيان أن بنس سيجرى مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.
وكان البيت الأبيض، أصدر بيانا الشهر الماضى أعلن خلاله تأجيل زيارة مايك بنس يؤجل للشرق الأوسط إلى 14 يناير المقبل.
وكان من المقرر أن تبدأ زيارة بنس إلى الشرق الأوسط ديسمبر الماضى، لكن تم تأخيرها إلى منتصف يناير الجارى ما يسمح لبنس بالبقاء فى واشنطن فى حال كان هناك حاجة لصوته فى مجلس الشيوخ لإقرار اصلاحات الرئيس دونالد ترامب الضريبية.
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