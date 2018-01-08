نائب الرئيس الأمريكى يزور مصر والأردن وإسرائيل خلال 20- 23 يناير

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قال البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس سيزور مصر والأردن وإسرائيل خلال الفترة من 20 إلى 23 يناير فى جولة كان مقررا لها فى البداية الشهر الماضى، حيث أوضح فى بيان أن بنس سيجرى مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.