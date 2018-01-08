موجز أخبار الساعة 6.. انتخابات الرئاسة بالداخل تبدأ 26 مارس والنتيجة 2 أبريل





نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى وإجراءات الانتخابات الرئاسية، والتى سوف تبدأ فى الداخل 26 مارس المقبل.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء...

الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو المصريين لاختيار رئيس الجمهورية المقبل.. الاقتراع بالخارج من 16 لـ18 مارس والداخل من 26 لـ 28.. الإعادة بالخارج 19 و20 و21 أبريل والداخل 24 و25 و26.. ونتيجة الجولة الأولى 2 أبريل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، منذ قليل، الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية والمتضمن جميع المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءا من فتح باب الترشح، مرورا بدعوة الناخبين للاقتراع فى الداخل والخارج، وانتهاء بإعلان النتائج.

الوطنية للانتخابات: مدونة للسلوك وإجراءات لتمكين ذوى الاحتياجات من التصويت (صور)

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم وضع مدونة للسلوك الانتخابى وإجراءات لتمكين ذوى الاحتياجات من التصويت.

فيديو.. "الوطنية للانتخابات" للمواطنين: مارس حقك وانزل شارك فى انتخابات الرئاسة

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى نهاية مؤتمر الهيئة لإعلان الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة: "ندعوكم أيها المواطنين شبابا، وشيبا، نساءا، ورجالا، أن تشاركوا فى الانتخابات الرئاسية من خلال الاطلاع على برامج المرشحين".

مقتل 3 مسلحين وإصابة مجندين اثنين خلال مداهمات فى وسط سيناء

أفادت فضائية "سكاى نيوز"، عربية فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، نقلاً عن مصدر أمنى مقتل 3 مسلحين وإصابة مجندين اثنين خلال مداهمات فى وسط سيناء.

الرئاسة: السيسى أكد على أهمية مساعدة المصانع المتعثرة لتعود للعمل والإنتاج

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مدينة العاشر من رمضان لافتتاح عددا من المشروعات التنموية الكبرى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.

لأول مرة.. صور تصميم المنطقة الصناعية الروسية فى مصر قبل بنائها

نشر مركز الدراسات الروسية فى القاهرة، صورا خاصة بتصميم المنطقة الصناعية الروسية المقرر بنائها فى بورسعيد ضمن مشاريع قناة السويس.

تفاصيل مشروعات تنموية افتتحها الرئيس السيسى اليوم

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بعدد من محافظات الوجه البحرى والدلتا .

البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة البناء بالأراضى الزراعية بالحبس والغرامة

وافق مجلس النواب على تعديل مادة 156 من قانون الزراعة، كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والتى تغلظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية وتحظر بناء أى مبانى أو منشآت عليها.

وزير الصناعة: إصدار 3 آلاف رخصة تشغيل للمصانع منذ إقرار قانون التراخيص

كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت نحو 3 الآف تصريح ورخصة تشغيل لمصانع، إضافة إلى إصدار رخص بناء لأول مرة بعد إصدار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية.

10 معلومات عن مشروع الـ 4 آلاف مصنع بعد عتاب الرئيس لوزير الصناعة

بعد أن عاتب الرئيس عبد الفتاح السيسى، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، اليوم الاثنين، بشأن مشروع إنشاء 4 آلاف مصنع للشباب، إذ قال الرئيس لوزير الصناعة "لو كنت حددتلى أرض الـ 4 آلاف مصنع من شهر كنا انطلقنا حاليا فيهم".

فيديو وصور.. وصول فريقى الأهلى والزمالك ستاد القاهرة استعداداً للقمة 115

وصل فريقى الأهلى والزمالك، ستاد القاهرة الدولى، استعداداً لمباراة القمة 115 التى ستجمعهما فى السابعة مساء اليوم، في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أوبرا وينفرى تعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

أعلنت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفرى أعتزامها الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، وفقا لما نقلته فضائية العربية فى خبر عاجل قبل قليل.

قوات تركية تداهم قصر نائب أمير قطر .. وتضعه تحت الإقامة الجبرية

قالت مصادر إعلامية خليجية، صباح اليوم الإثنين، إن قوات تركية داهمت قصر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر.

السيسى يجنى الثمار.. الرئيس يفى بالوعد ويفتتح مشروعات تنموية.. ويؤكد: لن نسمح بوجود مشكلة بالمياه وجاهزين لأى سيناريو.. وطريق أسيوط سوهاج يحافظ على الأرواح.. ويوجه بتحسين الخدمة قبل رفع أسعار تذاكر السكة الحديد

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع تطوير وتوسعة طريق القاهرة - العين السخنة، ومشروع كوبرى مطار سفنكس الدولي، الذى تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذه، جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات الخدمية والتنموية فى العاشر من رمضان ومحافظات الجمهورية.

وزير الإسكان يكشف عن حجم الاستثمارات التنموية منذ 2014.. ويؤكد: بلغت 400 مليار جنيه.. مدبولى: أنهينا مشروعات بـ130 مليار جنيه وأتحنا 2 مليون وحدة سكنية.. ويؤكد: غطينا شبكة مياه الشرب بنسبة 97% على مستوى الدولة

قدم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كشف حساب لما يتم تنفيذه على أرض مصر فى المشروعات الخاصة بالوزارة سواء مدن جديدة ومرافق وتطوير عشوائيات، مؤكدًا على أنه لولا متابعة الرئيس شبه اليومية للمشروعات لما تم تنفيذها بهذه السرعة، من خلال إزالة كل العقبات والتى كان لها الدور الأكبر لدفع هذه المشروعات إلى الأمام.

5 مشاهد فى الزمالك قبل موقعة الأهلى فى القمة 115.. انتهاء أزمة محمد إبراهيم.. إيهاب جلال يعيد باسم مرسى وحفنى.. ثورة "أشيمبونج" وتهديده بالجلوس فى المنزل بعد استبعاده.. والمدرب الجديد يعتمد على "الحرس القديم"

أعلن الجهاز الفنى للزمالك عن القائمة النهائية لمباراة الأهلى قبل القمة 115، التى ستقام مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة السابعة عشر بالدورى الممتاز والتى تضمنت العديد من المفاجآت التى نستعرضها فى التقرير التالى بجانب الكواليس الأخيرة للفريق الأبيض.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأيرلندى ملفات المنطقة.. سامح شكرى:لم نتلق ردا من السودان وإثيوبيا حول مشاركة البنك الدولى بمفاوضات سد النهضة.. ويؤكد:حريصون على علاقتنا مع الخرطوم.. والوزير الأيرلندى:مصر بلد محورى

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى ظهر الاثنين نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والخارجية الأيرلندى سيمون كوفنى، الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة 7 – 9 يناير الجارى.

فتنة "نيويورك تايمز" تحت قبة البرلمان.. على عبد العال: دويلة صغيرة تمولها والنواب يدركون ما يقوم به الإعلام المأجور.. ويحذر: نائب "ساقط العضوية" يحاول ابتزازى ويتواصل مع آخرين لإسقاط المجلس.. وتحملت الكثير

شهد اليوم الاثنين عودة ساخنة وقوية لمجلس النواب حيث كشف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، عن الجهات التى تقف وراء صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية والتى اعتادت ترويج الشائعات عن الدولة المصرية ومؤسساتها.





خلال افتتاح السيسى مشروعات قومية.. "قابيل": طرحنا 2 مليون متر أراضى مجانا بالصعيد.. و"عرفات" يقترح رفع أسعار تذاكر السكة الحديد.. والرقابة الإدارية: افتتاح 7 مشاريع بـ6.4 مليار جنيه

اجتماع طارىء بـ"صناعة البرلمان" الأربعاء المقبل لمواجهة 5 وزارات خالفت قانون تفضيل المنتج المحلى.. نواب يؤكدون: الظاهرة تهدد الصناعة الوطنية وتهدر موارد الدولة من العملة الصعبة

246 مليون جنيه قروضا للمشروع و1654 مستفيدا لشراء 18812 رأسا بـ20 محافظة.. الغربية بالمركز الأول و99% نسبة نجاح المشروع.. وتخصيص 21% للمرأة الريفية لعودة القرية المنتجة