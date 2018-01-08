video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مهندس صينى: محطة "تيانقونج-1" الفضائية الصينية ليست خارج السيطرة

الإثنين، 08 يناير 2018 11:39 ص
مهندس صينى: محطة "تيانقونج-1" الفضائية الصينية ليست خارج السيطرة الرئيس الصينى شئ جين بينج


بكين (رويترز)
إضافة تعليق

قال كبير مهندسى رحلات الفضاء فى الصين اليوم الاثنين، إن المحطة الفضائية تيانقونج -1 ليست خارج السيطرة ولا تمثل تهديدا أمنيا، وجاء ذلك بعد تقارير بأن المحطة تسقط فى اتجاه الأرض.

وتيانقونج -1 أو "القصر السماوى -1" هى أول مختبر فضائى صينى وقد تم إطلاقه فى المدار عام 2011 للقيام بتجارب على الالتحام والدوران فى المدارات ضمن برنامج فضائى طموح للصين يهدف إلى وضع محطة دائمة فى مدار بحلول عام 2030.

وكان من المفترض أساسا أن يخرج مختبر تيانقونج -1 من الخدمة عام 2013 لكن الصين مددت مرارا مدة مهمته، ودفع تأخير عودته إلى الغلاف الجوى للأرض، والذى قالت الصين إنه سيحدث بنهاية عام 2017، بعض الخبراء إلى الإيحاء بأنه قد يكون خارج السيطرة.

وقال تشو تسونج بنج كبير المهندسين فى هيئة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية لصحيفة ساينس آند تكنولوجى ديلى المدعومة من الدولة إن المحطة الفضائية لا تتحطم ولا تمثل تهديدا أمنيا أو بيئيا.

وتابع للصحيفة "نتابع باستمرار تيانقونج -1 ونتوقع أن نسمح بهبوطها خلال النصف الأول من هذا العام.

"ستحترق عند دخولها الغلاف الجوى وسيسقط بقية الحطام فى منطقة محددة لذلك فى البحر دون أن تتعرض الأرض للخطر".

وقالت الصحيفة إنه تم تأجيل عودة المحطة الفضائية فى سبتمبر، لضمان سقوط الحطام فى المنطقة المخصصة لذلك فى جنوب المحيط الهادى حيث سقط حطام محطات فضائية روسية وأمريكية من قبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور وفيديو.. ماكرون يزور جامع "شيان الكبير" أقدم مساجد الصين

تايوان تصف مسارات طيران صينية جديدة فى مضيق تايوان بـ"غير المسئولة"

الصين

اخبار الصين

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
حكام القمة يستفسرون عن غياب الجماهير.. ويشبهون محمد صلاح بـ"الكينج"

حكام القمة يستفسرون عن غياب الجماهير.. ويشبهون محمد صلاح بـ"الكينج"

"الصحة": توفير وسائل منع الحمل بـ 5600 عيادة ثابتة و500 متنقلة بالجمهورية.. وقطاع السكان: ضخ 40 ألف كبسولة تحت الجلد بالوحدات.. وتؤكد: تشديد الرقابة لمنع تسريبها.. وخالد مجاهد: المخزون الاستراتيجى يكفى 8 شهور

"الصحة": توفير وسائل منع الحمل بـ 5600 عيادة ثابتة و500 متنقلة بالجمهورية.. وقطاع السكان: ضخ 40 ألف كبسولة تحت الجلد بالوحدات.. وتؤكد: تشديد الرقابة لمنع تسريبها.. وخالد مجاهد: المخزون الاستراتيجى يكفى 8 شهور

الأهلى يتفوق على الزمالك فى قمة الأرقام قبل موقعة الليلة.. الأحمر الأفضل هجومياً والأقوى دفاعياً هذا الموسم.. التاريخ ينحاز لأبناء البدرى فى مواجهات الفريقين.. وأسامة عرابى الأكثر ظهوراً فى القمة

الأهلى يتفوق على الزمالك فى قمة الأرقام قبل موقعة الليلة.. الأحمر الأفضل هجومياً والأقوى دفاعياً هذا الموسم.. التاريخ ينحاز لأبناء البدرى فى مواجهات الفريقين.. وأسامة عرابى الأكثر ظهوراً فى القمة

حجز معاون مباحث المقطم وأمين شرطة فى أحداث مقتل عفروتو.. وحبس 43 شخصا

حجز معاون مباحث المقطم وأمين شرطة فى أحداث مقتل عفروتو.. وحبس 43 شخصا

إجراء القرعة التكميلية للأراضى بالمدن الجديدة الشهر المقبل

إجراء القرعة التكميلية للأراضى بالمدن الجديدة الشهر المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة