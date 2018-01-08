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منظمة يهودية أمريكية ضمن قائمة إسرائيل السوداء لمنظمات المقاطعة

الإثنين، 08 يناير 2018 12:52 م
منظمة يهودية أمريكية ضمن قائمة إسرائيل السوداء لمنظمات المقاطعة الاحتلال الاسرائيلى


كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن منظمات أمريكية، بينهم منظمة يهودية، ضمن القائمة السوداء التى أصدرتها إسرائيل لمنع ممثليهم من دخول الأراضى المحتلة بسبب دعوتهم مقاطعتها لاستمرار احتلالها للأراضى الفلسطينية منذ خمسين عاما.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، الأثنين، أن القائمة تضمنت 20 منظمة غير حكومية بينهم عدة منظمات أمريكية وهى "الصوت اليهودى للسلام"، التى تضم 70 فرعا، ولجنة خدمة الأصدقاء الأمريكيين التابعة لمذهب الكويكرز، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والجماعة النسوية "بينك كود" وحملة الولايات المتحدة للحقوق الفلسطينية، ذلك فضلا عن 11 منظمة أوروبية ومنظمات من تشيلى وجنوب إفريقيا.

يأتى التحرك الإسرائيلى ضد المنظمات الداعية لمقاطعة إسرائيل للضغط من أجل إنهاء الاحتلال، بموجب مشروع قانون أقره الكنيست العام الماضى بمنع دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل أو مستوطناتها غير الشرعية والذى يدخل حيز التنفيذ فى الأول من مارس.

وفيما إتهم مكتب وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى، جلعاد أردان، منظمات المقاطعة بمعادة السامية واستخدام حملة دعائية كاذبة لتقويض شرعية إسرائيل فى العالم، وصفت ريبيكا فيلكوميرسون، رئيسة الصوت اليهودى للسلام، المنظمى التى تبنث حركة المقاطعة منذ عاك 2005، التحرك الإسرائيلى ضدها بأنها محاولة لترهيب وتخويف المنظمات.

 

 

 

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