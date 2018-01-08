منظمات إنسانية: غرق نحو 64 مهاجرا قبالة ليبيا مطلع الأسبوع الحالى





كاتانيا (رويترز)

قالت منظمات إنسانية اليوم الاثنين، بعد الحديث مع ناجين نقلوا إلى إيطاليا إن نحو 64 مهاجرا لاقوا حتفهم قبالة الساحل الليبى فى مطلع الأسبوع عندما غرق زورقهم المتهالك.

والتقط 86 شخصا من الزورق المطاطى يوم السبت، وانتشلت منه ثمانى جثث كلها لنساء. وقال الناجون إن الزورق كان يقل 150 مهاجرا لكن العديد من الغرقى اختفوا وسط الأمواج.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود على تويتر "كان بينهم العديد من الأطفال الذين يعتقد أنهم غرقوا فى البحر، بين الناجين طفلة فى الثالثة من عمرها فقدت أمها ووصلت وحيدة وأسرة من 11 فردا أصبحت أسرة من ثلاثة أفراد فقط الآن".

وقال خفر السواحل الإيطالى إن طائرة تقوم بدورية فوق البحر نيابة عن عملية أوروبية لمكافحة التهريب رصدت المهاجرين يوم السبت، ويعتقد المنقذون إن زورقهم المطاطى أفرغ من الهواء بعد تعرضه لقطع.

وعادة ما يكدس مهربو بشر من ليبيا المهاجرين فى مثل هذه الزوارق التى لم تصمم لعبور البحر المتوسط.

وتفيد تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أن 2832 مهاجرا قتلوا العام الماضى أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا قادمين من شمال أفريقيا انخفاضا من 4581 قتلوا فى 2016. ووصل نحو 119310 أشخاص إلى إيطاليا فى 2017 بالمقارنة مع 181436 فى العام السابق.

وغالبية المهاجرين أفارقة فروا من الحروب والفقر فى ديارهم، وتعمل إيطاليا مع العديد من الجماعات والسلطات فى ليبيا لإبطاء تدفق الوافدين الجدد.

من ناحية أخرى، ذكرت مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، أن عدد من لقو حتفهم فى غرق قارب قبالة السواحل الليبية 10 أشخاص يحملون جنسيات " مالى وكوت ديفوار وغينيا ونيجيريا والسنغال وجامبيا والكاميرون وسيراليون.

