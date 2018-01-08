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مقتل شقيقين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بأسيوط

الإثنين، 08 يناير 2018 08:59 ص
مقتل شقيقين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بأسيوط جثة - أرشيفية


أسيوط - هيثم البدرى
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نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء العمومة من عائلة "الشوابنة" بمركز الغنايم، لخلافات على قطعة أرض زراعية بينهم، وأسفرت المشاجرة عن مصرع شخصين.  

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مديرأمن أسيوط، قد تلقى إخطاراُ من مأمور مركز شرطة الغنايم، بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بالغنايم شرق دائرة المركز ووقوع متوفى ومصاب.

بانتقال قوات الأمن تم السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب المشاجرة بين بين أبناء العمومة من عائلة "الشوابنة "لخلافات على قطعة أرض زراعية بينهما.

أسفرت المشاجرة عن مقتل كلا من "حسن.ع.م" 35سنه، وإصابة شقيقه "علاء.ع.م" بطلقات نارية، وتم نقله للمستشفى الجامعى، وتوفى أثناء إجراء الإسعافات الأولية، له وتم التحفظ على الجثة الأولى بمشرحة مستشفى الغنايم المركزى، والثانية بأسيوط الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.

وكلفت المباحث بضبط مرتكبى الواقعة والسلاح المستخدم، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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