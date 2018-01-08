مطالب بزيادة دعم المشروعات الصغيرة المشاركة فى المعارض الخارجية





كتب : حسام الشقويرى

طالب الدكتور محمد عبد العزيز عضو غرفة تجارة القاهرة، هيئة تنمية الصادرات بزيادة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المعارض الخارجية بنسبة لا تقل عن 70%، وذلك بهدف زيادة الصادرات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تستطيع المنافسة على المستوى العالمى،أسوة بما يحدث فى الدول المنافسة وخاصة تركيا وماليزيا والصين.

وأشار عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة أن تقوم هيئة تنمية الصادرات بمراجعة سياساتها الجديدة والمتعلقة بزيادة دعم المعارض الخارجية للشركات، فى دول امريكا اللاتينية البرازيل والأرجنتين وذلك تماشيا مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول تجمع الميركسور فى المرحلة الحالية فى مقابل خفض دعم المعارض فى أوروبا وأمريكا، مما يعرض الشركات الصغيرة لوقف مشاركتها فى تلك المعارض، لافتا إلى أن شيرين الشوربجى رئيس الهيئة على درجة عالية من الخبرة فى مجال التصدير منذ العمل فى مركز تحديث الصناعة، وتولى جهود كبيرة لزيادة معدلات التصدير ومساندة الشركات.

وتساءل عبد العزيز كيف لشركة صغيرة أو متوسطة أن تقوم بدفع 50 أو 60% من قيمة اشتراك فى أى معرض ترغب بالاشتراك به، والذى يتجاوز تكلفة إقامة جناح للشركة به نحو 6000 أو 7000 يورو أو دولار بدون نقل المعروضات والإقامة والانتقالات، الأمر الذى سيكلف الشركة أكثر من 100000 جنيه مصرى للمعرض الواحد فى أوروبا وأمريكا، مما سيكون له أثر سلبى كبير فى دعم كل الجهود الرامية إلى نمو الصادرات وجلب عملة صعبة، ومن ثم إضاعة فرص الشركات وإجهاض جهودها الرامية إلى زيادة الصادرات والنهوض بالمشروعات الصغيرة والذهاب بها دوليا، حيث المنافسة على تلبية احتياجات المستهلك العالمى.