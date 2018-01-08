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الإثنين، 08 يناير 2018 10:29 م
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مصرع 3 من أسرة واحدة خنقًا بغاز ثان أكسيد الكربون بالمنزل بكفر الشيخ

الإثنين، 08 يناير 2018 08:00 م
مصرع 3 من أسرة واحدة خنقًا بغاز ثان أكسيد الكربون بالمنزل بكفر الشيخ اسعاف - ارشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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لقي 3 أشخاص مصرعهم من أسرة واحدة من قرية دمرو الحدادي التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، خنقًا بغاز ثان أكسيد الكربون الصادر من مولد كهرباء لإضاءة المنزل، وتم نقل الجثث الثلاثة إلى مستشفى سيدي سالم المركزي وتحرر  المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من العميد محمد عمار مدير إدارة المباحث بالمديرية بمصرع أسرة مكونة من ثلاث أفراد بقرية دمرو التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، إثر اختناقهم  من غاز ثان أكسيد الكربون الصادر من مولد كهرباء أثناء نومهم  وهم إبراهيم.ا بسيوني.أ 70 سنة وزوجته وطفلها.

وانتقلت  قوة من مركز سيدي سالم  بقيادة الرائد حمدي أبورية  رئيس المباحث ومعاونيه إلى مكان الحادث، وتبين أن أسرة رغبت في توليد الكهرباء فتم تشغيل  "مولد للكهرباء"، ونام أفراد الأسرة  ما أدى لانتشار غاز ثان أكسيد الكربون وأدى لمصرع أفراد الأسرة الثلاثة تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 


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