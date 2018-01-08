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مصرع فتاة بعد تناولها حبة غلة قاتلة فى دمياط

الإثنين، 08 يناير 2018 06:36 م
مصرع فتاة بعد تناولها حبة غلة قاتلة فى دمياط جثة - أرشيفية


دمياط-معتز الشربينى
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لقيت "سالى أحمد .ش"16  عاما من أبناء  قرية الوسطانى بمحافظة دمياط، مصرعها بعد تناولها حبة الغلة القاتلة. 

كان الأهالى قد قاموا بنقل المتوفاة بعد تناولها الحبة إلى مستشفى طوارىء كفر سعد لكنها لفظت أنفاسها، جارى إخطار مركز شرطة كفر سعد لتحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها.

 

 


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