مصرع طالب تحت عجلات القطار بالمنيا

لقى طالب مصرعه، اليوم الاثنين، دهسا تحت عجلات القطار، بمركز بنى مزار، فى شمال المنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنى مزار، بورود بلاغ من الخدمة المعينة على مزلقان المحكمة، باصطدام جرار قطار، بأحد الأشخاص ووفاته.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء محاولة "بيتر. ر"، 17 سنة، طالب، ويقيم بشرق المحطة، عبور مزلقان السكة الحديد رغم غلقه، وكان مستقلًا دراجته الهوائية، اصطدم به جرار القطار ونتج عن ذلك وفاته فى الحادث.