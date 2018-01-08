مصرع شخص وإصابة 2 أخرين إثر اصطدام قطار بسيارة بالقليوبية

مصرع شخص وإصابة 2 أخرين إثر اصطدام قطار بسيارة بالقليوبيةالإثنين، 08 يناير 2018 04:23 م
جثة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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لقى شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين، إثر اصطدام قطار بسيارة ميكروباص أثناء سير السيارة بمنطقة غير مخصصة للعبور، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى بينما هرب سائق السيارة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أيمن عادل رئيس مباحث مركز الخانكة، بمصرع "عمر رمضان إبراهيم" 40 عاما، إثر تصادم القطار القادم من منطقة 23 يوليو والمتجه إلى شبين القناطر بسيارة ميكروباص بدون لوحات.
وانتقل اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، حيث تبين أن القطار اصطدم بالسيارة خلال عبورها منطقة غير مخصصة للعبور "معبر غير قانونى" فى منطقة مصنع الصابون "دخلة القلج"، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة كلا من" عواطف محمد عبد الجواد "تحمل بطاقة مدينة العبور، و"أشرف سالم جمعة"من عرب العيايدة، وتبين هروب قائدها وتسبب الحادث في تعطل دام نصف ساعة للقطارات على خط المرج شبين لحين رفع آثار الحادث.
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بواسطة:
محمد حسن شريف
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا
وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ا