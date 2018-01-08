مصرع شخص ببورسعيد إثر إصابته بجروح نافذه

جثه - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام
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لقى شخص فى العقد السادس من عمره، بالساعات الأولى لصباح اليوم الاثنين، مصرعه متأثرا بجراحه ايذاء اعتداء آخرين عليه.
وتلقى الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة، إشارة من مستشفى الزهور المركزى تفيد بوصول السيد تاج الدين احمد ٥٩ سنه، جثة هامدة، اثر اصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحيه اليسرى وآخر بالرقبه بادعاء أعتداء من اخرين .
جارى اتخاذ الإجراءات القانونية والوقوف على ملابسات الحادث والعرض على النيابة العامة .
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