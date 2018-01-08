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الإثنين، 08 يناير 2018 02:16 م
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مصرع امرأة فى عواصف ثلجية بإسبانيا.. والحكومة ترفع حالة الطوارئ وتغلق الطرق

الإثنين، 08 يناير 2018 01:09 م
مصرع امرأة فى عواصف ثلجية بإسبانيا.. والحكومة ترفع حالة الطوارئ وتغلق الطرق طقس سيئ فى إسبانيا


كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "الكونفيدنثيال"الإسبانية إن العواصف الثلجية فى إسبانيا أدت إلى مقتل امرأة إسبانية وإغلاق الطرق خاصة فى 46 مقاطعة ومدينة منها من رفع حالة الطوارئ إلى الأحمر ومنها إلى البرتقالى.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف من تسبب الثلوج انهيارات ثلجية ، فتلك العاصفة الثلجية تأتى من الغرب إلى الشرق منذ يوم الجمعة الماضية، مما أجبرت الحكومة على اغلاق الطرق بسبب تساقط الثلوج فى استورياس ونافارا وكانتابريا وكاستيلا ليون وريوخا واراجون ومدريد والأندلس حيث الإعصار الذى كان قويا.

وتوفت امرأة أمس الأحد فى سان خوان دى نيفا، بعد أن تم سحبها اثناء ركضها فى الشارع ،وأصيب رجل إطفاء وضابط شرطة محلى أثناء محاولتهما العثور على المرأة.

وأشارت الصحيفة إلى أن  خدمات الطوارئ الإسبانية تمكنت من إنقاذ مئات المسافرين العالقين فى مركباتهم بسبب تساقط الثلوج بغزارة على طريق سريع قرب العاصمة الإسبانية مدريد، حيث أن سقوط الثلوج أدى إلى تكدس السيارات لمسافة 70 كم، مما دفع قائديها لقضاء ليلتهم داخلها.

وأظهرت صور نشرتها خدمات الطوارئ، عمالا يعملون على إزالة أكوام الثلج لإنقاذ العالقين، فيما لا تزال هناك أجزاء من الطريق السريع غير سالكة أمام حركة المرور.

 

طقس سئ فى اسبانيا
طقس سيئ فى إسبانيا

محاولات انقاذ سيارات من الثلوج
محاولات إنقاذ سيارات من الثلوج
 
 

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