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مسئول بشركة تصنيع العدادات الذكية لـ"يلا أونلاين": لن نسرح كشافى النور

الإثنين، 08 يناير 2018 03:15 م
مسئول بشركة تصنيع العدادات الذكية لـ"يلا أونلاين": لن نسرح كشافى النور ارشيفية


كتب حسن رمضان
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أكد هانى كراوية نائب رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال ترونكس المتخصصة فى تصنيع العدادات الذكية، استفادة المواطنين والدولة معا من مشروع إحلال وتجديد العدادات الذكية بمصر، موضحا أنه بالنسبة للمواطنين، يوفر العداد الذكى قراءات دقيقة حول كميات استهلاك الكهرباء، كما يوفر مراقبة كمية الاستهلاك ومتابعته، أما بالنسبة للدولة يوفر العداد متابعة دقيقة لكميات الاستهلاك مما يدعم تحديد احتياجاتها من الطاقة.

وأضاف كراوية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "يلا أونلاين" المذاع على إذاعة نغم أف أم، رداً على كيفية شحن العداد الذكى، أن شحن تلك العدادات إما من خلال كافة وسائل الدفع الإلكترونى ومنها كروت الشحن أو المحفظة الإلكترونية أو تحويل حسابات أو تحويل رصيد من شبكات المحمول أو من خلال قنوات فورى، كما هناك طرق تقليدية للدفع من خلال شركات الكهرباء القريبة من المواطن.

وعن المخاوف من ارتفاع تكلفة استخدام العداد الذكى وتسريح كشافى النور، قال كراوية، إن العداد الذكى يوفر قراءة دقيقة لكمية استهلاك الكهرباء، وبالتالى يدفع المواطن القيمة الحقيقة لقراءة العداد، خاصة وأن سعر الكهرباء الحالى مرتفع وبالتالى توضيح العداد القيمة الحقيقة للاستهلاك ومنح إمكانية تحديدها يوفر للمواطنين، أما بالنسبة للكشافين سيتم إعادة هيكلة للاستفادة منها فى صيانة العدادات، مؤكدا أنه ليس هناك أى منظومة تبنى على تسريح العاملين.

ويعد برنامج يلا أونلاين أضخم برنامج إذاعى متخصص فى التكنولوجيا، يذاع يومى الأحد والخميس فى تمام الرابعة مساء، عبر محطة نغم إف إم على تردد 105.3، وتقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، وتنتجه شركةpod بالتعاون مع بروموميديا.


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