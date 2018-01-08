مدير المشروعات القومية بمجلس الوزراء يتفقد مشروعات يفتتحها الرئيس بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد محافظة كفر الشيخ، استعدادات مكثفة لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددًا من المشروعات بالمحافظة من خلال الفيديو كنفرانس، ومن المتوقع أن يكون يوم الاثنين، 15 يناير المقبل، ضمن العديد من المشروعات القومية فى عدد من المحافظات المصرية.



متابعة مجلس الوزراء تابع المشروعات القومية

وتفقد المهندس أحمد عبد الواحد مدير متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، مستشفى كفر الشيخ الجامعى، ومدرسة المتفوقين، ومبنى إقامة الطلاب، ضمن المشروعات القومية التى سيفتتحها الرئيس، مشيدًا بالمدرسة وبالطقم الإدارى بها، وبالعملية التعليمية والتى ستكون نواة لمنظومة تعليمية متميزة.

كما أشاد عبد الواحد، خلال جولته لمستشفى كفر الشيخ الجامعى، رافقه خلالها الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، والتى تفقد خلالها أقسام المستشفى والعيادات الخارجية، وتابع تردد المواطنين على العيادات، وانطباعهم الإيجابى على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.



جانب من جولة متابعة مجلس الوزراء

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، سيفتتح عددًا من المشروعات التنموية بالمحافظة، عبر الفيديو كنفرانس، منها مستشفى كفر الشيخ الجامعى، و4 كليات بجامعة كفر الشيخ، ومستشفى البرلس المركزى، ومستشفى سيدى غازى المركزى، ومحطة مياه الشرب عزيز بقلين، ومحطة مياه الشرب بالكشلة، وكورنيش بحيرة البرلس ، ومبنى شرطة المسطحات المائية بالبرلس، وكورنيش بحيرة البرلس ، ومبنى شرطة المسطحات المائية بالبرلس، و2500 وحدة سكنية، وقصر ثقافة دسوق ،ومدرسة المتفوقين ومبنى الإقامة ووضع الحجر الأساس لإقامة المنطقة الاستثمارية بالطريق الدولى الساحلى فى المنطقة الواقعة بين محطة كهرباء البرلس، ومزرعة الاستزراع السمكى بغليون.



جانب من الجولة التفقدية