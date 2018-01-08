محكمة يونانية تجمد مؤقتا حق اللجوء الممنوح لجندى تركى





أثينا (رويترز)

أصدرت محكمة للاستئناف فى أثينا اليوم الاثنين، حكما لصالح الحكومة اليونانية يؤيد تجميد حق اللجوء الممنوح لجندى تركى فر مع 7 آخرين إلى البلاد بعد تحركات الجيش ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عام 2016.

وقضت المحكمة بتجميد وضع اللجوء الذى منحه مجلس مستقل ينظر فى طلبات اللجوء فى 29 ديسمبر، وكان نفس المجلس رفض طلبات اللجوء التى تقدم بها الجنود السبعة الآخرون.

وقالت المحكمة إنها أصدرت هذا الحكم "بدافع المصلحة العامة" إلى أن تعقد محكمة رسمية جلسة لبحث قرار المجلس فى 15 فبراير.

وكانت تركيا طالبات بترحيل الجنود الذين تصفهم بالخونة.

وأدى قرار المجلس المعنى بالنظر فى طلبات اللجوء لتوتر العلاقات بين البلدين اللذين يختلفان منذ زمن بعيد بشأن العديد من القضايا الإقليمية.

وقالت الحكومة اليونانية فى استئنافها للقرار إنها تعتقد أن مثل هذه الأمور ذات الأهمية السياسية يجب أن تفصل فيها المحاكم.