محافظ كفرالشيخ: 1003 فصول لمحو أمية 14 ألف دارس





كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إن عدد الفصول المشاركة في الحملة القومية لمحو الأمية بمحافظة كفرالشيخ، بلغت 1003 فصل، وتم تسجيلها على قاعدة البيانات بالمراكز والمدن حتى الآن، وسيتم إضافة فصول أخرى للمشروع يوميا، وجارى تحديث البيانات بما يتم فتحه من فصول إضافية بخلاف هذه الأعداد لاستيعاب المزيد من الدارسين، وذلك طبقاً للإحصائية، وذلك لإعلان محافظة كفرالشيخ خالية من الأمية بنهاية عام 2018م.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في بيان له ، أنه أطلق حملة كبرى لمواجهة الأمية بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة بداية من الأول من يناير 2018، وتنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتستهدف محو الأمية فى العزب والقرى والمدن، وذلك من خلال فريق عمل من الشباب معد إعدادًا جيدًا لتنفيذ البرنامج، على أن يتم تقييم البرنامج كل ثلاثة أشهر لتلافى السلبيات مع تقديم مكافآت وحوافز للمعلمين في الحملة، وذلك بمشاركة جميع الجهات من التربية والتعليم، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وجامعة كفرالشيخ، والشباب والرياضة، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والزراعة، والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وشباب محافظة كفرالشيخ، والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، تحت شعار " كفر الشيخ بلا أمية فى نهاية عام 2018" .

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن مدارس التربية والتعليم والفصل الواحد والتعليم المجتعى، والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب، والأوقاف، الدارسين، فتحت أبوابها لإستقبال الدارسين بداية من يناير 2018 حتى ديسمبر 2018، من المدن والقرى، وان مواعيد الدراسة خلال فصل الشتاء من الساعة 5 الى 8 مساءً ، ومن الساعة 6 الى 9 خلال فصل الصيف، مع تكثيف الرقابة والمرر اليومى وغرفة عمليات رئيسية بالمحافظة لمتابعة سير أعمال الحملة لخدمة أهالينا بكفرالشيخ.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن جميع اللجان الإشرافية المشكلة من الوحدات المحلية، والتربية والتعليم، وديوان عام المحافظة تقوم بالمرور اليومي على مقرات محو الأمية بالقرى والنجوع لمتابعة انتظام سير برنامج محو الأمية، وضمان توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وتابع محافظ كفرالشيخ، انه سيتم بحث حالة الدارسين اجتماعيا فضلاً عن دراسة مقترح بتقديم مشروع ممول بقرض من صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتناسب مع مهنة الدارس وبيئة العمل مع تقديم ميزات نسبية للتيسير في السداد، وتقديم دراسة الجدوى للمشروع وتدريبه على طرق الإنتاج ومساعدته في التسويق وإقامة معارض لهم بالمجان وذلك لدعم الاقتصاد القومي المبنى على تنوع المشروعات الصناعية الصغيرة بجانب التدريب على الصناعات الحرفية بالتعاون مع الجهات المتخصصة والمتقدمة في هذا المجال.

ودعا محافظ كفر الشيخ، وسائل الإعلام للمساعدة بتوعية المواطنين بهذا المشروع القومي الذي يهدف إلى بناء الشخصية ودعم المعرفة وحماية هذه الفئة من المجتمع، لافتا إلى أن الهدف من الحملة القومية لمحو الأمية هي التعلم والمعرفة ومحاربة الفكر المتطرف والإرهاب وبناء مجتمع متعلم واعي ورد الجميل لمن لهم حق علينا في التعلم وحمايتهم اجتماعيًا وتنميتهم بمهارات المعرفة والتعلم، حيث ان التعليم حق دستوري تكفله الدولة للجميع.

ومن جانبه قال اللواء حاتم الحداد، المشرف العام على تنفيذ الحملة القومية لمحو الأمية بكفر الشيخ، أن المعلم يتقاضى مكافأة نظير هذا العمل فضلاً عن حافز تميز عن محو أمية الدارسين، كما يمنح الدارس المنتظم بالحضور مكافأة تميز وذلك على مدى استجابته للتعلم طبقا للبرنامج.

وأضاف أننا وصلنا إلى 1003 فصل حتى الآن وباب التسجيل مفتوح حتى 10 يناير الجاري، واستقبلت الفصول 13864 دارس ودارسة من سن 15 سنة دون حد أقصى، بالجهات المشاركة بالحملة، هذا بالإضافة إلى أنه تم تشغيل 700 فصل ، منهم 300 فصل ضمن خطة تشغيل برنامج محو الأمية الحالية، وتعد هذه نتائج أولية لحين الانتهاء من القيد والتسجيل النهائي في 10 يناير الجارى، وتحديد نظام الحوافز التي يتقاضاها المعلمون بالحملة القومية لمحو الأمية .

من ناحية أخرى قال محافظ كفر الشيخ إن عدد المشروعات التي تقدم بها الشباب إلى برنامج مشروعك حتى اليوم، بلغت 4355 مشروعًا، وتمت الموافقة والتمويل الفعلي لـ 3420 مشروعًا.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه المشروعات وفرت 6920 فرصة عمل من خلال برنامج مشروعك في محافظة كفرالشيخ والتي تم تمويلها بقيمة 288 مليون و 141 ألف جنيه في صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، لتحتل كفرالشيخ بذلك المحافظة السادسة بين المحافظات من حيث عدد المشروعات التي تم تنفيذها، وأن هناك 576 مشروعًا تحت الدراسة.

وأوضح، محافظ كفر الشيخ، في بيان له ، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتمويل البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الإسكان، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، وبنك الإسكندرية، لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.