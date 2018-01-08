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الإثنين، 08 يناير 2018 12:13 م
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استجابة لـ "اليوم السابع" ..

محافظ سوهاج يقرر توفير المواد الغذائية لعجوز وإنشاء سقف لمنزلها

الإثنين، 08 يناير 2018 02:52 ص
محافظ سوهاج يقرر توفير المواد الغذائية لعجوز وإنشاء سقف لمنزلها السيدة العجوز


سوهاج – عمرو خلف
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فى استجابة سريعة لما نشر على موقع اليوم السابع تحت عنوان "عجوز كفيفة بسوهاج تتحدى اعاقتها وتصنع اطباقا النخل"، قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج علاج السيدة العجوز بيهى صابر 65 عاما من قرية الأحايوة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة اخميم على نفقة الدولة.

وكلف المحافظ مديرية الصحة بمتابعة حالتها واجراء الكشف الطبي وتقديم العلاج  لهاعلى نفقة الدولة ، وأن تقوم مديرية التضامن الاجتماعى  والوحدة المحلية لمركز ومدينة اخميم وبالتنسيق مع الجمعيات الاهلية لتوفيراحتياجات المنزل وتوصيل الكهرباء وانشاء سقف للمنزل الذى تعبش فيه السيدة العجوز وتوفير المواد الغذائية لها وأن تقدم لها الرعاية الصحية والاجتماعية.

 

وأكد عبدالمنعم ان المحافظة لا تالوا جهدا فى سبيل تلبية احتياجات المواطنين وخاصة الحالات الانسانية  تنفيذا لاتجاهات الدولة والتى تهدف الى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا ووفقا لما أقره الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

 

 


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