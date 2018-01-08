محافظ دمياط يحيل شكوى موظفة بنادى عزبة اللحم الرياضى للنيابة الإدارية

محافظ دمياط يحيل شكوى موظفة بنادى عزبة اللحم الرياضى للنيابة الإداريةالإثنين، 08 يناير 2018 05:02 م
الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربيني
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أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، شكوى موظفة بمديرية الشباب والرياضة منتدبة إلى نادى عزبة اللحم الرياضى تتضرر فيها من قيام إحدى عضوات الجمعية العمومية للنادى، بالتعدى عليها بالسب ومحاولة التهجم عليها، للنيابة الإدارية للاختصاص.
كانت إدارة الشئون القانونية بديوان المحافظة قد حققت فى الشكوى المذكورة، وأكدت أن المشكو فى حقها موظفة بمديرية الضرائب العقارية ومن ثم يخرج عن نطاق المحافظة التحقيق معها، لذا قرر المحافظ إحالة الشكوى للنيابة الإدارية للاختصاص.
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