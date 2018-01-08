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محافظ دمياط يجتمع بمسئولى صندوق تطوير العشوائيات لمناقشة بناء 10 عمارات

الإثنين، 08 يناير 2018 08:33 م
محافظ دمياط يجتمع بمسئولى صندوق تطوير العشوائيات لمناقشة بناء 10 عمارات محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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اجتمع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بالمهندس وائل عزت رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية بمجلس الوزراء ، وذلك لمناقشة آلية البدء بتطوير قرية الصيادين واستكمال أعمال تطوير أسواق كفر سعد والروضة وفارسكور ، وكذلك الإعلان عن نقل سوق الجمعة .

ووجه المحافظ بضرورة الإسراع فى بدء أعمال بناء (10) عمارات لتطوير قرية الصيادين برأس البر لتعلن بعد إنشائها محافظة دمياط محافظة خالية من العشوائيات .

وقدم المهندس وائل عزت اقتراح من صندوق تطوير العشوائيات بتقديم إيجار لمدة عام للمقيمين بقرية الصيادين يتراوح بين 500 : 800 جنيه قابله للزيادة فى حالة إثبات المستأجر القيمة الإيجارية ، على أن يتم إخلاء المنطقة للبدء في أعمال الإنشاءات وتسليمها خلال عام من الإخلاء بدلا من تسليمها خلال ثلاث سنوات .

وصرح المحافظ أن العمارات  سيتم إنشائها على نفس التراث المعماري لمدينة رأس البر وطبقا للمخطط الاستراتيجي للمدينة  ، كما سيتم عقد مؤتمر موسع للإعلان عن كافة تفاصيل البناء وتسليم الوحدات السكنية و التى تصل إلى (200) وحدة ، وذلك بحضور قيادات هيئة تطوير العشوائيات والقيادات التنفيذية للمحافظة ، وأهالي الشمال لقرية الصيادين .

أما عن تطوير الأسواق بنطاق المحافظة ، فقد أعلن المحافظ عن استكمال أعمال تطوير سوق كفر سعد بعد أن يتم تحويل المبالغ المالية من الصندوق للمحافظة فى خلال 48 ساعة ، كما سيتم البدء بأعمال تطوير سوق فارسكور وتكليف مقاول للبدء بالعمل فور وصول المبالغ الماليه من الصندوق للمحافظة فى خلال 48 ساعة.

وعن سوق الجمعة فقد صرح المحافظ المحافظة بصدد توقيع بروتوكول للإعلان عن نقل سوق الجمعة لمكانه الجديد في خلال أسبوعين ، أما سوق مدينة الروضة فقد أكد أنه تم مخاطبة وزارة الري للبدء فى أعمال التطوير وتجهيز الموقع .

جاء الاجتماع بحضور مهندسة دعاء ممدوح مدير تطوير المناطق العشوائية بالديوان العام ، مهندس عمر عبد العزيز منسق مشروعات المحافظة بصندوق العشوائيات .

 


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