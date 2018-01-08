محافظ القليوبية: تنفيذ 22 مشروعا للمياه والصرف الصحى بـ 683 مليون جنيه





(أ ش أ)

قال محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوى، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 22 مشروعا لمحطات المياه والصرف الصحى على مستوى قرى ومدن المحافظة باستثمارات بلغت 683 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن المشروعات الجديدة من شأنها أن تحدث انفراجة كبيرة فى قطاع المياه والصرف الصحى على مستوى المحافظة وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح أن القليوبية تعد الأولى على مستوى المحافظات فى تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى حيث تم توصيل الخدمة لمدن المحافظة بنسبة 100%، بينما تصل فى القرى بنسبة 33.5%، مشيرا إلى أن هناك مشروعات أخرى يجرى تنفيذها تستهدف الوصول إلى باقى القرى المخدومة بمختلف مناطق المحافظة.

ونوه بأنه تم تمويل عدد من المشروعات الأخرى من خارج خطة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ومنها مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا بـ مناطق العكرشة بالخانكة، والإبيارى بطوخ، وبتمدة ببنها وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.