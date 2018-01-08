محافظ الدقهلية :إنشاء وتطوير 33 وحدة رعاية أولية بالمستشفيات





الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، تنفيذ خطة إنشاء وإحلال وتطوير 33 وحدة من وحدات الرعاية الأولية بمستشفيات مديرية الصحة بنطاق المحافظة، وإسنادها لهيئة الأبنية التعليمية.

وأضاف الشعراوي، في تصريحات صحفية له، عقب إطلاعه علي التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن الخطة تشمل إنشاء 2 وحدة جديدة شملت وحدة مبارك بمدينة محلة دمنة، وحدة عزبة طلعت بمركز بني عبيد، و 9 وحدات إحلال كلي شملت وحدة ميت ابو الحارس وميت الحسين مركز أجا، وحدة أبو نور الدين وزيان بمدينة جمصة، وحدة منشأة السلام بمحلة دمنة، وحدة المستعمرة الشرقية وأبو دشيشه مركز بلقاس، وحدة هلا مركز ميت غمر، وحدة بساط مركز طلخا، مضيفاً إلي تطوير 22 وحدة شملت وحدة المالحة والدنابيق وسلكا مركز المنصورة، وحدة قراش وبلقاس خامس ودملاش مركز بلقاس، وحدة ميت الخولي مركز منية النصر، وحدة الربيعة والكرما والمحمودية مركز دكرنس، وحدة ابو ياسين والعنانية وميت غراب والأورمان مركز السنبلاوين، وحدة ميت فارس واليوسفية وميت عدلان مركز بني عبيد، وحدة عزب موسي والوصيفي والدوخلي مركز الجمالية، وحدة كفر الطويلة مركز طلخا، وحدة شنيسة مركز أجا.

وأكد محافظ الدقهلية، انه لا يدخر جهدا في سبيل تطوير جميع الأقسام داخل كافة المستشفيات ،من أجل توفير أماكن تليق بالمرضي والمترددين علي المستشفيات لتلقي العلاج والفحوصات الطبية.