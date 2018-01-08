محافظ أسوان يجتمع بالقيادات التنفيذية لتنظيم الاحتفال بالعيد القومي





أسوان - صلاح المسن

عقد محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى إجتماعا بحضور السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والأمنية لمتابعة إجراءات الاحتفال بعيد أسوان القومي حيث أعلن اللواء مجدى حجازي محافظ أسوان عن أن إحتفالات هذا العام ستشهد تنفيذ أفكار جديدة فى مقدمتها الإحتفال بالعيد المئوى لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر بانى ومؤسس السد العالى والذى يعتبر رمز للإرادة والتحدى عبر الأجيال حيث تستمر الفاعليات من أنشطة إحتفالية وإفتتاحات طوال شهر يناير الحالى.

وأكد اللواء مجدى حجازى على أن خريطة الإحتفال بالعيد القومى ستتضمن قيام وزير الأوقاف بإفتتاح مسجد شهداء روضة بئر العبد بمدينة أسوان الجديدة يعقبه ندوة لأئمة المحافظة عن ترشيد المياه وسبل الحفاظ عليها سيحضرها وزير الموارد المائية والرى لافتاً إلى أن برنامج الفاعليات ستشمل أيضاً إفتتاح معرض " كولكشن أسوان " والذى سيتم تنظيمه بأرض المعارض بمنطقة المسلة الناقصة لأول مرة إعتباراً من 13 يناير القادم ولمدة شهر بمناسبة العيد القومى للمحافظة وأجازة نصف العام الدراسى حيث سيضم المعرض كافة السلع المعمرة والإستهلاكية والغذائية والأساسية التى تلبى إحتياجات الأسر الأسوانية.

وكشف مجدى حجازى عن أن الإحتفال الرسمى والذى سيحضره المحافظين السابقين تقديراً لجهودهم فى تنمية وتطوير المحافظة سيبدأ بإيقاد الشعلة فى النصب التذكارى أمام رمز الصداقة بمنطقة السد العالى مشيراً إلى أن الفاعليات ستشمل تنظيم طابور العرض والديفيليه الذى سيتم تنظيمه على كورنيش النيل حتى يتسنى للمواطنين والسائحين مشاهدته والإستمتاع بفقراته و التى ستضم استعراض بمجموعات رمزية من الشباب والرياضة والتربية والتعليم ، بجانب عروض لفرقتى أسوان وتوشكى للفنون الشعبية والتلقائية.

وتابع المحافظ: طابور العرض سيشهد لأول مرة إستعراض المعدات والعربات الجديدة التى دخلت الخدمة مؤخراً فى قطاعات الحماية المدنية والإسعاف ومياه الشرب والصرف الصحى ، ليختتم الديفيلية بموكب لعربات الزهور والذى تشارك فيه الفنادق والشركات والهيئات وإدارة الحدائق والتى ستحمل بانارات باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن شعارات عن الإحتفالية موضحاً بأنه سيتم أيضاً تنظيم المؤتمر العام بقاعة فندق عروس النيل والذى سيحضره ممثلى كافة فئات وشرائح ومؤسسات المجتمع الأسوانى حيث سيتم عرض فيلم وثائقى عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، بجانب عرض أبرز المشروعات التى تمت و الجارية والخطة الطموحة والرؤية المستقبلية التى تستهدف إحداث نقلة وطفرة نوعية فى جميع مجالات وقطاعات التنمية والإستثمار، بالإضافة إلى قيام صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير بعرض منجزاتهما على أرض المحافظة ، ثم سيتم تكريم عدد من الشخصيات البارزة من أبناء أسوان ليعقبه تقديم فقرات فنية متنوعة.