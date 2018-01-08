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مجلس البصرة يدعو الحكومة العراقية لإرسال قوات أمن كبيرة لفرض الأمن والنظام

الإثنين، 08 يناير 2018 10:31 ص
مجلس البصرة يدعو الحكومة العراقية لإرسال قوات أمن كبيرة لفرض الأمن والنظام القوات العراقية ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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دعت اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة البصرة العراقية اليوم الاثنين، الحكومة العراقية إلى الإسراع بإرسال قوات كبيرة إلى المحافظة لتتولى فرض القانون ومكافحة النزاعات العشائرية المسلحة التى تصاعدت حدتها مع مطلع العام الجديد.

وقال رئيس اللجنة جبار الساعدى - فى تصريح لقناة ( السومرية ) الإخبارية - " إن الحكومة العراقية إذا كانت تريد تحقيق الانتعاش الاقتصادى وبسط الأمن وفرض النظام فى البصرة،فعليها إرسال قوات كبيرة مدججة بالأسلحة من الجيش والشرطة الاتحادية إلى المحافظة" .

وأضاف الساعدى أنه بعد تحرير المناطق التى كان يحتلها تنظيم داعش الإرهابى،فإن الفرصة متاحة حالياً أمام الحكومة للقيام بهذه الخطوة الضرورية.

ولفت إلى أن بعض التصريحات الإعلامية السابقة التى تحدثت عن قرب وصول قوات اتحادية إلى المحافظة يبدو أن غايتها التخويف، ولكنها لم تعد مؤثرة، ولذلك من الضرورى القيام فعلياً بإرسال قوات قبل فوات الأوان.


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