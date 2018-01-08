مؤسس منظمة لمكافحة الإرهاب: تركيا وقطر قدما ملاذات للإخوان فى أوروبا





كتب أحمد سامح

قال الكولونيل تيم كولينز، مؤسس منظمة نيو سينشرى لمكافحة الإرهاب، أن تنظيم "الإخوان" الإرهابى لديه أجندة خفية يدعم من خلالها الجماعات الإرهابية، مؤكداً ان أجندة الإخوان تتعارض مع مبادئ الديموقراطية والحرية والمساواة.

وأضاف كولينز، خلال ندوة تناقش دور قطر وتركيا فى دعم تنظيم الإخوان، فى مجلس اللوردات البريطانى بلندن، أن الإخوان يخدمون أغراضهم باستخدام الدين، وأن خطباءهم يشرعون الجهاد ضد المسلمين وغير المسلمين، مشيرا إلى أن أردوغان دافع عن الإخوان فى مصر وبرأهم من الإرهاب، متابعا: أردوغان يحاول الانقلاب على مبادئ الجمهورية بطريقة "ناعمة" فى تركيا، ويتهم "عبد الله جولن" بالإرهاب ولا يفعل ذلك مع "الإخوان".

وأشار تيم كولينز، إلى أن قطر كانت ملاذا للإخوان بعد هروبهم من دولهم، كما أنها قدمت حوالى 165 مليون يورو لتنظيم الإخوان فى أوروبا، موضحا أن كثيرا من التنظيمات الإسلامية فى أوروبا تعمل تحت مظلة الإخوان، مشددا: "يجب الوقوف بحزم فى وجه تنظيم الإخوان فى بريطانيا".