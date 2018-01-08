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ليبيا ترحل 180 مهاجرا إلى نيجيريا

الإثنين، 08 يناير 2018 08:53 م
ليبيا ترحل 180 مهاجرا إلى نيجيريا مهاجرون - أرشيفية


رويترز
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رحلت ليبيا 180 مهاجرا بشكل غير مشروع إلى نيجيريا، اليوم الاثنين، في إطار برنامج المنظمة الدولية للهجرة للعودة الطوعية للمهاجرين، وذلك بعد يومين من زيارة وزير الخارجية النيجيري إلى ليبيا.
 
وقال وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما يوم السبت، إن بلاده بدأت في توجيه رحلات جوية لنقل الآلاف من مواطنيها من ليبيا وإن الرحلات ستستمر إلى أن يعود كل من يرغب من أبناء الوطن إليه.
 
 
وعلى مدى الشهور الماضية عززت المنظمة الدولية للهجرة جهودها في إطار برنامجها للعودة الطوعية لإعادة مهاجري عدد من البلدان إلى أوطانهم. وتتعاون نيجيريا حاليا مع النيجر في تنسيق عودة مواطني البلدين.
 
 
 

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