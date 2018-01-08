ليبيا ترحل 180 مهاجرا إلى نيجيريا

رويترز

رحلت ليبيا 180 مهاجرا بشكل غير مشروع إلى نيجيريا، اليوم الاثنين، في إطار برنامج المنظمة الدولية للهجرة للعودة الطوعية للمهاجرين، وذلك بعد يومين من زيارة وزير الخارجية النيجيري إلى ليبيا.