ليبيا ترحل 180 مهاجرا إلى نيجيريا

ليبيا ترحل 180 مهاجرا إلى نيجيرياالإثنين، 08 يناير 2018 08:53 م
مهاجرون - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
رحلت ليبيا 180 مهاجرا بشكل غير مشروع إلى نيجيريا، اليوم الاثنين، في إطار برنامج المنظمة الدولية للهجرة للعودة الطوعية للمهاجرين، وذلك بعد يومين من زيارة وزير الخارجية النيجيري إلى ليبيا.
وقال وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما يوم السبت، إن بلاده بدأت في توجيه رحلات جوية لنقل الآلاف من مواطنيها من ليبيا وإن الرحلات ستستمر إلى أن يعود كل من يرغب من أبناء الوطن إليه.
وعلى مدى الشهور الماضية عززت المنظمة الدولية للهجرة جهودها في إطار برنامجها للعودة الطوعية لإعادة مهاجري عدد من البلدان إلى أوطانهم. وتتعاون نيجيريا حاليا مع النيجر في تنسيق عودة مواطني البلدين.
إضافة تعليق
رئيس هيئة البترول السابق: تعويم الجنيه يرفع دعم الوقود لـ110 مليارات جنيه.. حقل ظهر يعيد العملة الصعبة لمصر.. طارق الحديدى: تغلبنا على أزمة أرامكو فى 96 ساعة.. ولا توجد اتفاقيات تهدر حق مصر
المنامة تفتح النار على مؤامرات تنظيم الحمدين.. منتدى "قطر عراب الفوضى" يفضح مخططات الدوحة.. مدير مركز البحرين للدراسات: نظام تميم يستهدف بلادنا لتفتيتها.. ورئيس تحرير بحرينى: تمول جماعات إرهابية لاستهدافنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة