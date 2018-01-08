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استنادا لقرار عمران..

لأول مرة.. رئيس البورصة يوقف متلاعبا عن الشراء لمدة شهر

الإثنين، 08 يناير 2018 09:51 ص
لأول مرة.. رئيس البورصة يوقف متلاعبا عن الشراء لمدة شهر محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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قرر محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إيقاف الكود الموحد (722023 ) من التعامل بالشراء على جميع الأوراق المالية لمدة شهر اعتبارا من جلسة تداول اليوم الاثنين وحتى نهاية جلسة الأربعاء الموافق 7 فبراير المقبل، وذلك استناداً إلى القرار رقم 37 لسنة 2017 بشأن القواعد التى تحد من الممارسات الضارة بآليات التداول بالبورصة المصرية، وعلى توصية لجنة مراقبة عمليات التداول اليومى.
 
كان الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، قد أصدر فى مارس الماضى، قرارا رقم (37) لسنة 2017 بشأن الحد من الممارسات الضارة بآليات السوق، بما يتيح لإدارة البورصة إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل فى السوق، سواء على ورقة أو مجموعة من الأوراق أو على مستوى السوق ككل، ولمدة لا تتجاوز شهرا، حال مخالفة متعامل أو مجموعة من المتعاملين لأحكام قانون سوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
 
وتعد هذه هى المرة الأولى التى يستخدم فيها محمد فريد، هذا القرار منذ توليه مطلع أغسطس.
 

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