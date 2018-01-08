لأول مرة.. رئيس البورصة يوقف متلاعبا عن الشراء لمدة شهر

استنادا لقرار عمران..
لأول مرة.. رئيس البورصة يوقف متلاعبا عن الشراء لمدة شهرالإثنين، 08 يناير 2018 09:51 ص
محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
قرر محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إيقاف الكود الموحد (722023 ) من التعامل بالشراء على جميع الأوراق المالية لمدة شهر اعتبارا من جلسة تداول اليوم الاثنين وحتى نهاية جلسة الأربعاء الموافق 7 فبراير المقبل، وذلك استناداً إلى القرار رقم 37 لسنة 2017 بشأن القواعد التى تحد من الممارسات الضارة بآليات التداول بالبورصة المصرية، وعلى توصية لجنة مراقبة عمليات التداول اليومى.
كان الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، قد أصدر فى مارس الماضى، قرارا رقم (37) لسنة 2017 بشأن الحد من الممارسات الضارة بآليات السوق، بما يتيح لإدارة البورصة إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل فى السوق، سواء على ورقة أو مجموعة من الأوراق أو على مستوى السوق ككل، ولمدة لا تتجاوز شهرا، حال مخالفة متعامل أو مجموعة من المتعاملين لأحكام قانون سوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
وتعد هذه هى المرة الأولى التى يستخدم فيها محمد فريد، هذا القرار منذ توليه مطلع أغسطس.
إضافة تعليق
دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة