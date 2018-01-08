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الإثنين، 08 يناير 2018 02:17 م
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كوريا الجنوبية ترسل إخطارات منتظمة حول جارتها الشمالية للوزارات

الإثنين، 08 يناير 2018 11:16 ص
كوريا الجنوبية ترسل إخطارات منتظمة حول جارتها الشمالية للوزارات زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون


سول (أ ش أ)
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أعلنت وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها ستتبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن كوريا الشمالية مع وزارات كورية جنوبية ذات صلة بالأمن من خلال إخطارات منتظمة.

وذكرت وكالة الاستخبارات، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن الإخطارات ستُسلم كل شهر إلى وزارة الوحدة ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الوطنى من أجل وضع سياسات أكثر اتساقًا وفاعلية.

ونوهت الاستخبارات إلى أنها أعطت اليوم أول إخطار منتظم لوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج-وا، ولوزير الدفاع، سونج يونج مو.

وفى سياق متصل، لفتت وكالة الاستخبارات إلى أنه سيتم ترتيب مزيد من الإخطارات فى حالات الطوارئ، إذ تسعى المخابرات الكورية الجنوبية إلى إطلاع الوزارات على نحو أفضل بالشئون الداخلية والخارجية المتعلقة بكوريا الشمالية، إضافةً إلى تقديم مستجدات بخصوص برامج بيونج يانج النووية والصاروخية.

وفى هذا الصدد، لفتت الاستخبارات إلى أن هذا القرار يرمى إلى زيادة الاستفادة من الاستخبارات الكورية الجنوبية إلى جانب توطيد التعاون بين المؤسسات الحكومية للتعامل على نحو أكثر فاعلية مع شئون كوريا الشمالية.


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