كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بسبب إصلاح كسر ماسورة مياه

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بسبب إصلاح كسر ماسورة مياهالإثنين، 08 يناير 2018 05:05 م
كثافات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تسببت أعمال إصلاحات كسر ماسورة مياه أعلى الطريق الدائرى اتجاه مناطق القاهرة فى ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق، وتم إبلاغ المحافظة للقيام بأعمال رصف وتجريف للمكان فيما تتمركز الخدمات المرورية بالمنطقة للعمل على تسيير حركة السيارات .
كانت غرفة عمليات المرور رصدت تباطؤ حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى بسبب أعمال إصلاحات لكسر ماسورة مياه وتم تكثيف الخدمات المرورية اللازمة بمنطقة الأعمال للعمل على سحب جميع الكثافات المرورية من الطريق.
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