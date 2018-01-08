video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 10:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بسبب إصلاح كسر ماسورة مياه

الإثنين، 08 يناير 2018 05:05 م
كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بسبب إصلاح كسر ماسورة مياه كثافات مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تسببت أعمال إصلاحات كسر ماسورة مياه أعلى الطريق الدائرى اتجاه مناطق القاهرة فى ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق، وتم إبلاغ المحافظة للقيام بأعمال رصف وتجريف للمكان فيما تتمركز الخدمات المرورية بالمنطقة للعمل على تسيير حركة السيارات .

كانت غرفة عمليات المرور رصدت تباطؤ حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى بسبب أعمال إصلاحات لكسر ماسورة مياه وتم تكثيف الخدمات المرورية اللازمة بمنطقة الأعمال للعمل على سحب جميع الكثافات المرورية من الطريق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 3 أشخاص بسبب حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى فى البدرشين

اخبار الحوادث

كسر ماسوره

الطريق الدائرى

القاهرة

حركة السيارات



لا تفوتك
زوجة الأهلاوى vs زوجة الزملكاوى.. كتالوج التعامل مع جوزك فى الماتشات

زوجة الأهلاوى vs زوجة الزملكاوى.. كتالوج التعامل مع جوزك فى الماتشات

رئيس هيئة البترول السابق: تعويم الجنيه يرفع دعم الوقود لـ110 مليارات جنيه.. حقل ظهر يعيد العملة الصعبة لمصر.. طارق الحديدى: تغلبنا على أزمة أرامكو فى 96 ساعة.. ولا توجد اتفاقيات تهدر حق مصر

رئيس هيئة البترول السابق: تعويم الجنيه يرفع دعم الوقود لـ110 مليارات جنيه.. حقل ظهر يعيد العملة الصعبة لمصر.. طارق الحديدى: تغلبنا على أزمة أرامكو فى 96 ساعة.. ولا توجد اتفاقيات تهدر حق مصر

المنامة تفتح النار على مؤامرات تنظيم الحمدين.. منتدى "قطر عراب الفوضى" يفضح مخططات الدوحة.. مدير مركز البحرين للدراسات: نظام تميم يستهدف بلادنا لتفتيتها.. ورئيس تحرير بحرينى: تمول جماعات إرهابية لاستهدافنا

المنامة تفتح النار على مؤامرات تنظيم الحمدين.. منتدى "قطر عراب الفوضى" يفضح مخططات الدوحة.. مدير مركز البحرين للدراسات: نظام تميم يستهدف بلادنا لتفتيتها.. ورئيس تحرير بحرينى: تمول جماعات إرهابية لاستهدافنا

قناع ذكى جديد يصدر إضاءة مخصصة للتخلص من الأرق وتتبع عادات النوم

قناع ذكى جديد يصدر إضاءة مخصصة للتخلص من الأرق وتتبع عادات النوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة