قوات الجيش اليمنى تواصل تقدمها فى جبهة الساحل الغربى





صنعاء (أ ش أ)

واصلت قوات الجيش الوطنى اليمنى والمقاومة بدعم من تحالف دعم الشرعية تقدمها فى جبهة الساحل الغربى جنوب محافظة الحديدة مكبدة الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.

وذكرت قناة " العربية " الإخبارية اليوم الاثنين، أن قوات الشرعية اليمنية وسعت،هجومها على تجمعات ومواقع ميليشيا الحوثى جنوب وغرب مديرية حيس فى محافظة الحديدة (شمال غربى اليمن).

كما نجحت القوات اليمنية فى صد هجوم للميليشيات على منطقة العبدية بالمنطقة الفاصلة بين محافظتى البيضاء ومأرب وسط البلاد،وفى محافظة تعز ( جنوب غربى اليمن ) قصفت مدفعية الجيش الوطنى مواقع ميليشيات الحوثى بمديرية مقبنة غربى المحافظة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين .