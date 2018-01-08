في استجابة لـ"اليوم السابع".. رئيس مدينة زفتى يلتقى أصحاب مصانع "الكتان"





الغربية – محمد طارق

في استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" حول أزمة مصانع الكتان بقرية شبرا ملس بمركز زفتى بمحافظة الغربية ، توجه علي الفور العميد محمد شوقى بدر رئيس مدينة زفتى، أمس الأحد، وألتقى بأصحاب مصانع وعمال الكتان لبحث مشاكلهم، وذلك بعد أن ناشد أهالى وأصحاب مصانع الكتان بقرية شبراملس الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بالموافقة على تراخيص مصانع الكتان بشبراملس، والتى تعمل منذ 150 عام، وسرعة تنفيذ الإجراءات، حيث أن تشغيلها سيعود بمنفعه كبيرة على مصر وزيادة العملة الصعبة للمحافظة من جديد.

وقرر العميد محمد شوقى بدر رئيس مدينة زفتى عقب لقاؤه بعدد من أصحاب المصانع بالقرية، تشكيل لجنة منهم ومن مجلس المدينة، للبدء في رصد ووضع مجموعة من الحلول والمطالب لحل أزمات أكبر وأولى القرى المصدره للكتان، كما حرر مذكرة متكاملة حول القرية والمصانع والأزمة وقام برفعها لمحافظ الغربية.

وفى ذات السياق استجاب اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لشكاوي وتضرر أكثر من 20 ألف عامل فى حوالى 30 مصنع إنتاج كتان بقرية شبرا ملس بمركز زفتى، للسعي في حل أزمة عدم صدور قرارات لتراخيص تلك المصانع التى تجمع وتجهز مشتقات نبات الكتان فى القرية التى تعد الأكبر على مستوى الجمهورية فى إنتاج وزراعة الكتان وتصديره للخارج، وقرر المحافظ عمل مذكرة حول الأزمة ورفعها إلي وزير الزراعة لبحث تراخيص تلك المصانع، وذلك في قرية شبرا ملس التى تعتبر قلعة صناعة الكتان فى مصر والشرق الأوسط أزمات كارثية تهدد تلك الصناعة الهامة لمصر بأكملها، حيث أن الإهمال ووقف التراخيص بات أزمة حقيقية تهدد أسر أكثر من 20 ألف عامل فى تلك المصانع بالتشرد، والجميع ينتظر الخطوة الفاصلة من محافظ الغربية للتدخل وحل تلك الأزمة وإعادة الحياة للقرية والمصانع المهددة بالغلق.

ومن جانبه يقول ممدوح عبدالخالق سرحان أحد أصحاب مصانع الكتان بقرية شبراملس، أن 80٪ من محصول الكتان فى مصر تنتجه قرية شبراملس وتبلغ مساحة زراعة الكتان فى القرية 70 ألف فدان ينتج الفدان 5.5 طن، ويصل سعر الكتان إلي 15 ألف جنيه، بخلاف قيمة منتجات بذوره، التى تصل إلى 600 كيلو جرام، مؤكداً أن مصانع القرية مهدده بالغلق من قبل مجلس مدينة زفتى والوحده المحليه بالقرية.

بدوره، أكد خالد عبدالعزيز الحوت أحد مصدري مشتقات الكتان، أن الكتان له فوائد كثيرة وهامة للجميع، فبذرة الكتان تستعمل فى نقص الوزن (الريجيم) وأيضاً علاج للشعر، أما عود الكتان فيستخدم فى صناعات كثيرة مثل الملابس والدهانات والخشب الحبيبي وأدوات السباكة، مؤكداً أن قيمة تصدير طن الألياف المعروفة بشعر الكتان الخام تبلغ 20 ألف جنيه، ويتم استيراده مرة أخرى بعد غزله بـ 60 ألف دولار.